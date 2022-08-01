Як не заснути за кермом автомобіля: топ-7 перевірених порад

Бонус – шість ознак сонливості, які не можна ігнорувати

Під час тривалої поїздки за кермом на водія можуть чекати не тільки різні шахраювання. У найбільш непідходящий момент може навалитись сонливість. А це досить часта причина ДТП — коли водій заснув за кермом.

Спеціалісти медичного центру Університету Рочестера в США опублікували список найбільш дієвих способів запобігти засинанню за кермом. Їх вийшло сім.

Виспіться перед поїздкою. Неприємність полягає у тому, що виспатись про запас неможливо, тоді як втома має властивість накопичуватись. Ось чому важливо мати повноцінний відпочинок і якісний 8-годинний сон перед довгою дорогою. Ніколи не сідайте за кермо після вживання алкоголю. Так, у багатьох країнах існують мінімальні дози, після вживання яких поліція не вважатиме водія нетверезим і не виписуватиме штраф. Тим не менше, алкоголь посилює відчуття втоми, сповільнює реакцію і знижує здатність ефективно керувати машиною. По можливості не вирушайте на дальню відстань на самоті. Навіть якщо ваш компаньйон не вміє водити, він може розважити вас бесідою. А якщо вміє і ви зможете мінятись, то взагалі чудово. Не виїжджайте у той час, коли ви зазвичай спите. Або принаймні засинаєте. Ваші добові ритми можуть пересилити вас. Тому обирайте для подорожі свій звичний час бадьорості. Стежте за своєю поставою – тримайте голову високо і не сутультесь. Підтримуйте загальний тонус. Робіть перерву хоча б раз на дві години. Найкраще обирати для зупинки безпечне та багатолюдне місце і виходити з машини розім’ятись. Дві чашки кофеїновмісного напою, наприклад кави, допоможуть і не заснути, і не перебрати з цією тонізуючою речовиною. Але ця порада підходить тільки для тих, у кого нема протипоказань проти кофеїну.

На додачу до цих прийомів, водіям також навели шість ознак того, що сонливість бере гору і точно пора перепочити. Ви можете заснути, якщо ви:

не в стані пригадати, як проїхали останні кілька кілометрів;

ваші думки почали блукати і ви не можете зосередитись;

вам важко на чомусь сфокусуватись і тримати очі розплющеними;

ви насилу тримаєте голову;

почали з’їжджати зі своєї смуги або виїжджати на узбіччя;

часто позіхаєте.

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Помітили хоча б один із цих симптомів? Зупиніться у безпечному добре освітленому місці, заглушіть мотор, замкніться зсередини і 15-20 хвилин поспіть. Короткий сон, який ще називають power nap, допоможе дещо освіжитись і дістатись як не кінцевої точки, то хоча би місця, де можна повноцінно відпочити.

Як повідомляв "Телеграф", перед дальньою поїздкою варто перевірити і свій автомобіль, існує навіть спеціальний чек-лист із 7 пунктів, який допоможе підготувати залізного коня якнайкраще.