Готовь машину с лета: пять вещей, которые водителям стоит проверить перед осенью

Обязательно проверьте, какой уровень влажности в вашем авто — это важно в прохладное время года

До окончания календарного лета осталось две недели, а это значит, что вскоре погодные условия сменятся на менее благоприятные. Особенно важным это является для водителей, которые постоянно находятся за рулем. Как не попасть в аварию на дороге, мы уже рассказывали, а сегодня поведаем, какие пять пунктов стоит обязательно проверить, пока в гости не пришла осень.

Необходимые подсказки для водителей разместил портал "Avto-blog". Специалисты отмечают, что осмотра требует как внешний вид автомобиля, так и его технические "внутренности". Так что же именно следует поддать проверке?

Кузов и лакокрасочное покрытие

После летних сухих дорог нередко на кузове автомобиля можно заметить некоторые механические повреждения, царапины и сколы. Их можно быстро удалить специальным карандашом или дополнительной покраской. Это стоит сделать, чтобы обезопасить вашу машину осенью и зимой от появления дополнительного ржавого налета на месте тех самых повреждений. Бывалые водители утверждают, что от таких мелочей кузов можно изначально защитить, если покрыть его твердым воском.

Уровень влажности в салоне

Осень — сезон дождей, поэтому позаботьтесь о том, чтобы это не причиняло дополнительных неудобств вам, как водителю. Чтобы не скапливалась влага, используйте резиновые или силиконовые коврики вместо тканевых. Если возможности нет, обязательно следите, чтобы обивка пола в авто не промокала. Иначе вскоре можете столкнуться с коррозией днища машины. Также обратите внимание на работу электрообогрева внешних и заднего зеркал. Неплохо будет и протестировать печку: на случай, если она вдруг забилась пылью за время жаркого лета.

Шины и диски

Обратите внимание, что осенью температуры на улице могут сменяться на 17-20 градусов. Такой перепад влияет на давление внутри шин, поэтому регулярно проверяйте их жизнеспособность до момента, когда придется "переобуваться" на зиму. К слову, именно перед осенним сезоном стоит подкрасить все царапины и сколы на дисках авто — зимой вам просто не захочется с этим возиться.

"Дворники"

Летом дожди тоже частое явление, однако все же осень более богата на такой вид осадков. Не поленитесь проверить, как работают ваши "дворники", главная задача которых очистка лобового стекла. Важно, чтобы они не подергивались и не издавали лишних звуков. Возможно, вам придется смазать внутренности очистного механизма. Также стекло можно обработать специальным составом "антидождь", который продается в автомобильных салонах — так с водой будет справиться куда легче.

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Аккумулятор и фары

Общий осмотр "внутренностей" автомобиля не помешает. Взгляните на высоковольтные провода — чтобы они не были уплотнены или все покрытые трещинами. Не пропустите и аккумулятор: его стоит проверить, чтобы он не подвел вас в самый неподходящий момент. Обязательно осмотрите фары, чтобы в них не было внезапно какой-то скопившейся жидкости — в дальнейшем она может повлиять на окисление контактов и вывод важного технического оборудования из строя.

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