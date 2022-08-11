Ничто не вечно: шесть признаков, что вам пора менять автомобиль

Следить за состояние своего авто должен каждый уважающий себя водитель

Множество людей, часто находящихся за рулем, рано или поздно овладевают полезными знаниями и привычками. Так, опытные водители всегда знают, какие вещи точно нужно держать в салоне или какими хитростями стоит убедить организм в том, что в пути засыпать не стоит. Однако порой мы так начинаем любить свое транспортное средство, что не хотим с ним расставаться, даже если поломки появляются с завидной регулярностью.

Сегодня "Телеграф", ссылаясь на ресурс "Авто-блог", напомнит, какие шесть факторов являются сигналом к тому, что ваша машина — явно не первой свежести, и, вероятно, ее стоит уже заменить на более новую.

Лампочки на приборной панели

От многих водителей в свое время можно было услышать фразу: "Лампочка светится, но ездить можно". Впрочем, это распространенное заблуждение, ведь машина просто так подмигивать вам огоньками не станет. Если, к примеру, светится лампочка Check Engine, нужно срочно ехать на СТО. Вероятней всего, начинке автомобиля требуется серьезный ремонт.

Расход масла слишком большой

Как известно, масло, используемое для двигателя, выполняет сразу смазывает и охлаждает его детали. При этом делает это механизм весьма "рассудительно", не требуя регулярного возобновления изначального количества вещества. Если же возле авто появляются масляные пятна, а вы регулярно "кормите" свой движок новыми вливаниями, это явно не сулит ничего хорошего. К слову, повышенное потребление топлива или другой технической жидкости в машине тоже не является хорошим признаком.

Появляется дым

Здесь, в принципе, даже дополнительные комментарии излишни. Учитывайте, что синий или сизый дым обычно является результатом попадания масла в цилиндры двигателя, а густой белый — на проблемы с трансмиссионной или охлаждающей жидкостью. Черный дым и вовсе является плохим признаком в целом, и хорошо, если машину удастся реанимировать с помощью ремонта.

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Есть дополнительные и непривычные звуки

Если под капотом начинает что-то подозрительно стучать или лязгать, это прямое свидетельство проблем с "начинкой" машины. При этом многие водители, особенно используя б/у авто, закрывают глаза на подобные неприятности. Но нет — проблемы могут быть не просто с какой-то маловажной деталью, а непосредственно с мотором.

Видна коррозия

Подержанные автомобили очень часто покрываются ржавчиной не только извне, но и внутри. Если коррозия начала разъедать "наполнение" автомобиля, это прямой путь к серьезному ремонту, который влетит в копеечку. При этом гораздо дешевле может оказаться приобретение новой машины.

Электрика начала барахлить

Постоянные проблемы при запуске мотора, быстрое разряжение аккумулятора или продолжение неисправностей при недавней замене половины важных "внутренностей" автомобиля? В вашей машине явно полетела электроника. Поэтому транспорту необходима диагностика специалистов, а еще лучше — уход на "заслуженный отдых".

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что стоит знать водителю, дабы не допустить серьезных ошибок при замене масла в автомобиле.

Также мы расписывали тактику действий в случае, если двигатель буквально "закипел" во время работы.