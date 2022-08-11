Ніщо не вічне: шість ознак, що вам час міняти автомобіль

Стежити за станом свого авто повинен кожен поважаючий себе водій

Безліч людей, які часто перебувають за кермом, рано чи пізно опановують корисні знання та звички. Так, досвідчені водії завжди знають, які речі точно потрібно тримати в салоні чи якими хитрощами варто переконати організм у тому, що в дорозі засинати не варто. Однак часом ми так починаємо любити свій транспортний засіб, що не хочемо з ним розлучатися, навіть якщо поломки з’являються із завидною регулярністю.

Сьогодні "Телеграф", посилаючись на ресурс "Авто-блог", нагадає, які шість факторів є сигналом до того, що ваша машина — явно не першої свіжості, і, ймовірно, її варто вже замінити на нову.

Лампочки на панелі приладів

Від багатьох водіїв у певний період можна було почути фразу: "Лампочка світиться, але їздити можна". Втім, це поширена помилка, адже машина просто так "підморгувати" вам вогниками не стане. Якщо, наприклад, світиться лампочка Check Engine, необхідно терміново їхати на СТО. Найімовірніше, начинці автомобіля потрібний серйозний ремонт.

Витрата олії занадто велика

Як відомо, масло, що використовується для двигуна, відразу змащує та охолоджує його деталі. При цьому робить це механізм дуже "розважливо", не вимагаючи регулярного відновлення початкової кількості речовини. Якщо ж біля автомобіля з’являються масляні плями, а ви регулярно "годуєте" свій двигун новими вливаннями, це явно не обіцяє нічого хорошого. До речі, підвищене споживання палива чи іншої технічної рідини в машині теж не є гарною ознакою.

З’являється дим

Тут, загалом, навіть додаткові коментарі зайві. Враховуйте, що синій або сизий дим зазвичай є результатом попадання масла в циліндри двигуна, а густий білий — на проблеми з трансмісійною або охолоджувальною рідиною. Чорний дим взагалі є поганою ознакою загалом, і добре, якщо машину вдасться реанімувати за допомогою ремонту.

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Є додаткові та незвичні звуки

Якщо під капотом починає щось підозріло стукати чи брязкати, це пряме свідчення проблем із "начинкою" машини. При цьому багато водіїв, особливо використовуючи вживані авто, заплющують очі на подібні неприємності. Але ні — проблеми можуть бути не просто з якоюсь незначною деталлю, а безпосередньо з мотором.

Видна корозія

Уживані автомобілі дуже часто покриваються іржею не лише ззовні, а й усередині. Якщо корозія почала роз’їдати "наповнення" автомобіля, це прямий шлях до серйозного ремонту, який влетить у копійчину. При цьому набагато дешевшим може виявитися придбання нової машини.

Електрика почала барахлити

Постійні проблеми при запуску двигуна, швидке розрядження акумулятора або продовження несправностей при нещодавній заміні половини важливих "нутрощів" автомобіля? У вашій машині явно полетіла електроніка. Тому транспорту необхідна діагностика фахівців, а ще краще — вихід на "заслужений відпочинок".

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що варто знати водію, щоб не допустити серйозних помилок при заміні масла в автомобілі.

Також ми розписували тактику дій у випадку, якщо двигун буквально "закипів" під час роботи.