Порада досвідчених водіїв: 6 інструментів, які мають бути в кожній машині

Купуючи свої перші інструменти для обслуговування автомобіля, візьміть до уваги фінансове питання

У дорозі доволі часто виникають обставини, які змушують автомобілістів обслуговувати авто самостійно та проводити дрібні ремонти. Одна з причин, коли своєму чотириколісному другу допомогти не вдасться — це відсутність належних інструментів, які можуть допомоги позбутися поломки. "Телеграф" вирішив розібратися, які саме інструменти потрібні початківцям та без чого не обійтися водіям.

Як пише портал Auto24, зазвичай нестача певної кількості ключів або викруток досить часто підштовхує автомобілістів звертатися до спеціалізованих центрів, проте, якщо ви маєте у салоні кілька важливих інструментів, зайвих витрат можна уникнути.

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Які інструменти потрібні

Викрутки . Скоріше за все, потреба виникне у викрутці з пласким шліцом, приблизно у 6–7 міліметрів. До неї краще придбати й хрестоподібну викрутку з шириною хреста близько 5 міліметрів. Обидві мають довжину не більше 10 сантиметрів. Проте, у продажу є викрутки зі змінними робочими частинами різних стандартів.

. Скоріше за все, потреба виникне у викрутці з пласким шліцом, приблизно у 6–7 міліметрів. До неї краще придбати й хрестоподібну викрутку з шириною хреста близько 5 міліметрів. Обидві мають довжину не більше 10 сантиметрів. Проте, у продажу є викрутки зі змінними робочими частинами різних стандартів. Ключі. Автолюбителі радять купити набір ріжкових та накидних ключів з зівом від 10 до 17 міліметрів. Альтернативним варіантом може бути розвідний ключ або розсувні пасатижі. Досвідчені водії вас не зрозуміють, якщо ви куплятимете інструменти не для конкретних робіт, а просто про всяк випадок. Проте, якщо купити їх ви все є плануєте, не варто розглядати неякісні інструменти з м’яких металів.

Автолюбителі радять купити набір ріжкових та накидних ключів з зівом від 10 до 17 міліметрів. Альтернативним варіантом може бути розвідний ключ або розсувні пасатижі. Досвідчені водії вас не зрозуміють, якщо ви куплятимете інструменти не для конкретних робіт, а просто про всяк випадок. Проте, якщо купити їх ви все є плануєте, не варто розглядати неякісні інструменти з м’яких металів. Зірочки. Також під капотом можуть виявитися "внутрішні шестигранники" або "зірочки". Придивіться, яких деталей вони стосуються. Якщо це голівка блоку циліндрів, то навряд чи варто постійно возити інструмент до них у багажнику, а якщо це якісь хомут, шланг, кронштейн, тримач або, скажімо, кришка, що закриває доступ до "витратних" деталей, то інша справа.

Також під капотом можуть виявитися "внутрішні шестигранники" або "зірочки". Придивіться, яких деталей вони стосуються. Якщо це голівка блоку циліндрів, то навряд чи варто постійно возити інструмент до них у багажнику, а якщо це якісь хомут, шланг, кронштейн, тримач або, скажімо, кришка, що закриває доступ до "витратних" деталей, то інша справа. Пасатижі. Універсальний інструмент, який просто необхідно мати під рукою кожному чоловікові. В автомобілі достатньо присутності класичних пасатижів середнього розміру, причому радимо купувати варіант з пристроєм для перекушування дротів та цвяхів.

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Пристосування. Потреба у чистці або заміни свічок в машині — це стандартний вид робіт під капотом будь-якого авто. Спеціалісти наполегливо радять купити для цього саме свічковий ключ з шарніром. Використовувати підручні засоби не варто.

Крім того, досить часто виникають ситуації, де потрібен зйомник для фільтра оливи. Варто придбати універсальний, аби в подальшому він міг підійти й до іншого придбаного вами авто.

Досвідчені автолюбителі відзначають, що хороший свічковий ключ повинен мати карданний шарнір і внутрішній тримач для свічки. В протилежному разі є ризик пошкодження свічки, ба більше — різьби у голівці блока.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які речі краще не залишати в автомобілі під час сильної спеки, адже це може спровокувати появу певних неприємностей.

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