Продати без проблем: як підготувати авто, аби не зменшувати його вартість

Через лінь та бездіяльність, ціну на авто під час продажу доведеться суттєво знизити

Рано чи пізно більшість водіїв починають задумуватись про продаж свого чотириколісного товариша. Звичайно, кожен хоче виторгувати трохи більше грошей, продавши авто дорожче. Досвідчені водії радять віднестися до цього важливого кроку як до мистецтва, наперед попередивши усі можливі проблеми і непорозуміння, котрі можуть виникнути. Головною проблемою продажу зазвичай є виторг значно меншої суми, аніж ви розраховували, тож "Телеграф" вирішив розібратися, що допоможе успішно продати автомобіль.

Як пише видання "РБК-Україна", лінуватися перед продажем не варто, навпаки, варто добре постаратися та привести автівку до ладу. Сподівання, що її заберуть і так — тут не подіють, адже забрати її дійсно можуть, проте за суттєво зменшеною ціною.

Що зробити перед продажем

Перевірте кузов перед тим, як везти авто до потенційного покупця. Якщо він не у кращому стані — приберіть та вичистіть бруд.

Зверніть увагу на наявність дрібних відколів. найкращим варіантом буде підфарбувати їх перед продажем, аби вони сильно не впадали в очі. При умові, що покупець все ж помітить цей неприємний момент, він лише відзначить вас як гарного господаря, який слідкує за своїм чотириколісним другом.

Перевірте справність усіх лампочок та контактів. Якщо не працюють — замініть. Запам'ятайте, спочатку машина повинна сподобатися покупцеві зовні.

Не залишайте без уваги шини та диски. Приведіть їх до ладу і не виключайте можливості продати їх окремо.

Пам'ятайте про чистоту салону та багажного відділення. Спробуйте відчистити пляму та замаскувати подряпини. Чистий салон завжди цінується вище.

Замініть старі килимки на нові. Можна придбати б\у, аби сильно не витрачатися, але в гарному стані.

Крім того, досвідчені водії радять не забувати про перевірку та заміну всіх технічних рідин.

Читайте також: Категорія Суспільство Порада досвідчених водіїв: 6 інструментів, які мають бути в кожній машині Купуючи свої перші інструменти для обслуговування автомобіля, візьміть до уваги фінансове питання

Якщо ви плануєте продати свій автомобіль, не варто багато витрачати на його зовнішній стан, проте навести "косметику", виправивши дрібні недоліки, все ж не завадить.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна залишати автівку без руху на тривалий час.

Також нагадаємо, як позбавитися неприємного запаху сигаретного диму в автомобілі.