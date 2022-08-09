Чому не можна надовго залишати автомобіль без руху: названо неприємні наслідки

Чим довше машина "спить", тим обережніше потрібно її "будити"

Доволі велика кількість водіїв через певні переконання приймають рішення пересісти з автомобіля на велосипед. Проте досвідчені водії радять на тривалий час не забувати про свого чотириколісного друга навіть через дефіцит пального в країні та бажання зекономити бензин.

Як пише видання "РБК-Україна", конструктори та інженери створюють автомобільні механізми таким чином, аби авто постійно їздило. Тож чим довше машина перебуває на парковці, тим в подальшому обережнішому потрібно бути водію.

Наслідки тривалого "сну" машини

Якщо ви тривалий час не користуєтеся автівкою, на його стані може позначитися дуже велика кількість факторів. Найпоширенішим із них є вологість, яка часто призводить до появи корозії та вкрай погано позначається на механізмі чотириколісного коня. Якщо ви все ж вирішили деякий час не їздити, краще поставте авто у сухому гаражі або на закритій ділянці на подвір'ї.

Крім того, тривалий простій провокує погіршення стану гумових сальників, а також прокладок, які упродовж тривалого терміну перебуває без контакту із мастилом. Вони досить швидко втрачають свою еластичність та можуть навіть потріскатися.

Тривалий спокій також погано впливає на структуру мастила машини, що провокує появу ефекту так званого розшарування, після якого виникає осад різних фракцій. Якщо регулярно використовувати авто за призначенням, рідина вимушено циркулює по механізму, переміщуючись по ньому. При умові, що авто тривалий час перебувало без руху, краще замінити старе масло на нове, а вже після повертатися до користування ним.

Експерти зазначають, що строки придатності пального є не більшими, аніж 12 місяців, тож їздити на застарілому бензині або дизелі не радять.

Варто наголосити, що під час досить високих температур термін зберігання пального зменшується майже удвічі.

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Навіть через пів року "сну" автомобіля на вулиці експерти радять змінювати гальмівну рідину, адже вона схильна накопичувати вологу.

За шість місяців можуть покритися шаром іржею гальмівні колодки і гальмівний диск. Втім, після декількох маніпуляцій педаллю гальма при русі їх робоча поверхня очиститься.

Також додамо, що акумулятор в стані спокою може розрядитися.

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