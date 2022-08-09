Продать без проблем: как подготовить авто, чтобы не сбавлять его стоимость

Из-за лени и бездействия, цену на авто во время продажи придется существенно снизить

Рано или поздно большинство водителей начинает задумываться о продаже своего четырехколесного товарища. Конечно, каждый хочет выторговать немного больше денег, продав авто подороже. Опытные водители советуют отнестись к этому важному шагу, как к искусству, предупредив все возможные проблемы и недоразумения, которые могут возникнуть. Главной проблемой продажи обычно является выручка значительно меньшей суммы, чем вы рассчитывали, так что "Телеграф" решил разобраться, что поможет успешно продать автомобиль.

Как пишет издание "РБК-Украина", лениться перед продажей не стоит, наоборот, стоит хорошо постараться и привести автомобиль в порядок. Надежды, которые ее заберут и так — здесь не подействуют, ведь забрать ее действительно могут, но по существенно сниженной цене.

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Что сделать перед продажей

Проверьте кузов перед тем, как везти автомобиль к потенциальному покупателю. Если он не в лучшем состоянии, уберите и вычистите грязь.

Обратите внимание на наличие мелких сколов. лучшим вариантом будет подкрасить их перед продажей, чтобы они сильно не бросались в глаза. При условии, что покупатель все же заметит этот неприятный момент, он лишь отметит вас как хорошего хозяина, следящего за своим четырехколесным другом.

Проверьте исправность всех лампочек и контактов. Если не работают – замените. Запомните, сначала машина должна понравиться покупателю снаружи.

Не оставляйте без внимания шины и диски. Приведите их в порядок и не исключайте возможности продать их отдельно.

Помните о чистоте салона и багажного отделения. Попытайтесь отчистить пятно и замаскировать царапины. Чистый салон всегда ценится выше.

Замените старые коврики на новые. Можно приобрести, чтобы сильно не тратиться, но в хорошем состоянии.

Кроме того, опытные водители советуют не забывать о проверке и замене всех технических жидкостей.

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Если вы планируете продать свой автомобиль, не стоит многое тратить на его внешнее состояние, однако навести "косметику", исправив мелкие недостатки, все же не помешает.

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