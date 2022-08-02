Совет бывалых водителей: 6 инструментов, которые должны быть в каждой машине

Покупая свои первые инструменты для обслуживания автомобиля, примите во внимание финансовый вопрос

В дороге часто возникают обстоятельства, которые заставляют автомобилистов обслуживать авто самостоятельно и проводить мелкие ремонты. Одна из причин, когда своему четырехколесному другу помочь не удастся — отсутствие надлежащих инструментов, которые могут помочь избавиться от поломки. "Телеграф" решил разобраться, какие именно инструменты нужны начинающим и без чего не обойтись водителям.

Как пишет портал Auto24, обычно недостаток определенного количества ключей или отверток довольно часто подталкивает автомобилистов обращаться в специализированные центры, однако, если у вас есть в салоне несколько важных инструментов, лишних затрат можно избежать.

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Какие инструменты нужны

Отвертки . Скорее всего, потребность возникнет в отвертке с плоским шлицем, примерно в 6–7 миллиметров. К ней лучше приобрести и крестообразную отвертку с шириной креста около 5 миллиметров. Обе имеют длину не более 10 сантиметров. Тем не менее, в продаже есть отвертки с сменными рабочими частями разных стандартов.

. Скорее всего, потребность возникнет в отвертке с плоским шлицем, примерно в 6–7 миллиметров. К ней лучше приобрести и крестообразную отвертку с шириной креста около 5 миллиметров. Обе имеют длину не более 10 сантиметров. Тем не менее, в продаже есть отвертки с сменными рабочими частями разных стандартов. Ключи. Автолюбители рекомендуют купить набор рожковых и накидных ключей с зевом от 10 до 17 миллиметров. Альтернативным вариантом может быть разводной ключ или раздвижные пассатижи. Опытные водители вас не поймут, если вы будете покупать инструменты не для конкретных работ, а просто на всякий случай. Однако, если купить их вы все планируете, не стоит рассматривать некачественные инструменты из мягких металлов.

Автолюбители рекомендуют купить набор рожковых и накидных ключей с зевом от 10 до 17 миллиметров. Альтернативным вариантом может быть разводной ключ или раздвижные пассатижи. Опытные водители вас не поймут, если вы будете покупать инструменты не для конкретных работ, а просто на всякий случай. Однако, если купить их вы все планируете, не стоит рассматривать некачественные инструменты из мягких металлов. Звездочки. Также под капотом могут оказаться "внутренние шестигранники" или "звездочки". Присмотритесь, к каким деталям они относятся. Если это головка блока цилиндров, то вряд ли стоит постоянно возить инструмент к ним в багажнике, а если это какие-нибудь хомут, шланг, кронштейн, держатель или, скажем, крышка, закрывающая доступ к "расходным" деталям, то другое дело.

Также под капотом могут оказаться "внутренние шестигранники" или "звездочки". Присмотритесь, к каким деталям они относятся. Если это головка блока цилиндров, то вряд ли стоит постоянно возить инструмент к ним в багажнике, а если это какие-нибудь хомут, шланг, кронштейн, держатель или, скажем, крышка, закрывающая доступ к "расходным" деталям, то другое дело. Пассатижи. Универсальный инструмент, который необходимо иметь под рукой каждому мужчине. В автомобиле достаточно присутствия классических пассатижей среднего размера, причем рекомендуем покупать вариант с устройством для перекуса проводов и гвоздей.

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Приспособления

Потребность в чистке или замене свечей в машине – это стандартный вид работ под капотом любого автомобиля. Специалисты настоятельно советуют купить для этого именно свечной ключ с шарниром. Употреблять подручные средства не стоит.

Кроме того, достаточно часто возникают ситуации, где требуется съемник для фильтра масла. Стоит приобрести универсальный, чтобы в дальнейшем он мог подойти и к другому приобретенному вами авто.

Опытные автолюбители отмечают, что хороший свечной ключ должен иметь карданный шарнир и внутренний держатель для свечи. В противном случае есть риск повреждения свечи, более того — резьбы в головке блока.

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