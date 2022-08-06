Неприятный запах сигарет в авто: 5 способов, которые помогут от него избавиться

Простые способы могут избавить от неприятного сигаретного запаха

Стоит несколько раз закурить в авто, как запах въедается в тканевую обшивку и детали салона, после чего длительное время создает неприятности как для водителя, так и для пассажиров. Кроме того, осевшая смола может не только создавать неприятный запах, но и нанести ущерб здоровью.

Как пишет издание Радио MAXIMUM, избавиться от неприятного запаха от сигарет в салоне авто можно довольно легко, поэтому не спешите обращаться к дорогостоящим химчисткам или даже менять обшивку машины, лучше попробуйте вернуть его свежесть самостоятельно.

Читайте также: Категория Транспорт Потоп в автомобиле: как быстро и тщательно высушить салон Влага в салоне – совсем не безобидная проблема, поэтому с ней нужно бороться

Сода поможет убить запах

Если в салоне авто появился неприятный запах, попытайтесь рассыпать соду на коврики, сиденья и пол, после чего оставьте ее на несколько часов, лучше даже на ночь. Гидрокарбонат натрия сразу начнет впитывать всю гадость. Для такой очистки вам может хватить только одна пачка соды.

После истечения указанного времени хорошо пропылососьте и тщательно проветрите салон.

Воспользуйтесь уксусом

В небольшую чашку налейте около 50 миллилитров уксуса и оставьте ее на ночь в автомобиле, а к утру хорошо проветрите салон. Эту процедуру следует провести несколько раз, потому что один, как правило, не помогает.

Опытные водители советуют делать такие процедуры на систематической основе просто для профилактики появления неприятных запахов.

Кофейные зерна – хороший ароматизатор.

Лучшим антитабачным ароматизатором водители считают кофейные зерна или кофейную гущу. Они быстро поглощают все неприятные запахи и удивительно хорошо создают приятный аромат кофе в салоне. Рассыпьте зернышки на полу и сиденьем авто и не убирайте их хотя бы одни сутки.

Кофе прекрасно справится с неприятным запахом.

Сухой туман для салона

Эту процедуру называют озонированием. Проводят ее с помощью безопасного дыма, который после отделки насыщает салон авто приятным ароматом.

Эффективен этот метод благодаря тому, что дым проникает в труднодоступные части салона, растворяет неприятный осадок от табака и даже дезинфицирует салон, убивая вредных микробов.

Читайте также: Категория Транспорт Чем может быть опасно заряжать телефон в автомобиле Попытка сэкономить время (и деньги) может обернуться для водителя ремонтом машины или телефона

Активированный уголь — не только лекарство

Эти таблетки представляют собой натуральный адсорбент, преимущество которого заключается в том, что в салоне авто его можно возить постоянно, ведь неприятного запаха у него нет.

Десяток таблеток активированного угля в салоне значительно снижает просадку табачного дыма на ткани. Поместите уголь так, чтобы баночка с таблетками не опрокинулась и не испачкала светлые элементы в салоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, о возможных причинах ложного износа сигнализации в автомобиле.

Также напомним сколько и какие важные инструменты должны быть в машине каждого автолюбителя.