Ложная тревога: 5 причин ошибочного срабатывания "сигналки" в авто

Выбор охранных систем в наше время достаточно широк, среди прочего есть и доступные модели для "пожилых" автомобилей

Когда ночью срабатывает пронзительный звук автомобильной сирены – это действительно крайне неприятно, однако это не единственная проблема от беспричинного срабатывания охранной системы. Есть случаи, когда совместно с сигналом тревоги машина просто теряет способность двигаться. Систематическое включение "сигналки" мешает соседям, однако есть и такие случаи, когда владелец авто просто не может снять его с охранной системы, чтобы куда-то уехать.

Как пишет портал auto.24, причина такого поведения всегда есть. Если вернее, то их может быть даже несколько. Однако эксперты отмечают, что каждую из них можно избежать при условии, что вы проведете ряд предупредительных мер.

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К автомобилю подобрался злоумышленник

Это один из самых распространенных случаев, когда в автомобиле срабатывает охранная система. Однако, если вам надоест постоянно просыпаться ночью, чтобы выключить сигнал, вы выключите его до утра, воры могут этим воспользоваться и беспрепятственно угнать ваше авто.

Еще одним раздражающим фактором для "сигналки" являются уличные животные. В частности, кошки иногда любят поцарапать краску авто шины авто своими когтями.

Падение предмета

Этот случай автолюбители считают самым распространённым. Кошки, птицы или даже белки могут прыгнуть на авто, случайно спровоцировав включение сигнализации. Кроме того, на капот может упасть ветка с дерева, которую сорвет резкий ветер, и это вызовет такую же реакцию охранной системы.

Так же "сигналка" может сработать при условии, что в салоне упало зеркало или кронштейн для отпавших от крепления смартфона.

Эксперты советуют в жару снимать перед парковкой все присоски из стекла, однако спасти авто от кошек и белок вряд ли удастся.

Чувствительные датчики

Опытные автолюбители советуют регулировать чувствительность датчиков, реагирующих на удар по кузову или даже на приближение к авто массивному предмету. Можно сделать так, что "сигналка" не будет реагировать на порыв ветра и прыжки котят, но сработает на взрослую кошку. Но на самом деле, предел здесь довольно тонкий.

В старых системах это можно сделать с помощью обычной отвертки, а новых – с помощью ноутбука или смартфона.

Нарушился контакт или сел аккумулятор

Иногда падение напряжения на входе в главный модуль сигнализация расценивает как попытку воров обесточить его. И сразу подает сигнал тревоги. Такая же реакция бывает у большинства систем на перебоях с электропитанием вследствие плохого контакта в проводке. Чаще всего это происходит в местах подключения сигнализации к бортовой сети. Напряжение АКБ нужно измерить, проблемы проводки (не только в местах подключения) – устранить.

Контакт в датчике

Некоторые конструкции датчиков дверей, крышек капота и багажника (типа "конечник") настолько примитивны, что через некоторое время "разболтаются". Неопределенный электрический контакт в них сигнализация расценивает как попытку вора открыть дверь. В большинстве систем брелок или приложение смартфона показывает, какая зона охраны подняла тревогу – и если это дверь/капоты, нужно сразу проверить состояние их "конечников". Окиси, коррозию и неплотные контакты в них следует устранить.

Установщики "сигналок" часто используют дополнительные датчики – выключатели на дверях и капотах. Нередко они имеют очень ненадежную конструкцию.

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