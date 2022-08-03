Путешествие с ребенком на авто: как спланировать поездку и что нужно иметь с собой
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Поездка с ребенком может доставить радость и положительные эмоции, если четко продумать все заранее
Если вы еще ни разу не ездили в путешествие на авто с ребенком, но хотите это сделать, нужно заранее продумать план поездки, запастись всеми необходимыми вещами и четко оценить вероятные проблемы и риски. "Телеграф" решил собрать несколько важных пунктов с советами для родителей, которые помогут сделать продолжительную поездку приятной и избежать эксцессов.
С какого возраста приобщать ребенка к путешествиям на авто
Как пишет портал kagarlyk.city, врачи не советуют брать детей, которым еще не исполнилось трех лет в очень продолжительные поездки. Если же другого выхода нет, родителям нужно учесть, что дорога и изменение климата могут навредить малышам.
Дети до года. В короткие отпуска можно отправиться даже с младенцами. Они неприхотливые пассажиры: долгое время спят, свободно путешествуют в автолюльках и не требуют много внимания со стороны родителей.
От года до двух. С такими детьми следует избежать длительных поездок или компенсировать их совсем короткими переездами.
От 2 до 4 лет. Малыш такого возраста с интересом воспринимает дорогу. Особенно, если в авто вы взяли с собой какие-нибудь вкусности, дети могут смотреть мультики или слушать песенки. Для таких путешествий главным условием есть разнообразие.
Старшие 4 лет. У детей такого возраста большого количества проблем во время путешествий обычно не возникает.
Что важно
- Перед долгой дорогой проверьте исправность детского кресла. Если его нет – купите.
- Проверьте исправность авто. Пройдите техосмотр.
- Подготовьтесь морально и проведите разговор с ребенком. Расскажите, что можно делать на дороге, а чего лучше избегать.
- Лучше начать путешествие как можно раньше – в 5-6 утра, чтобы дети первой половины дороги просто спали.
- Будьте готовы к капризам, плохому сну и потере аппетита.
- Продумайте вероятность остановок.
- Врачи не советуют детям больше двух часов неподвижно находиться в кресле.
- Запаситесь едой и вкусностями.
- Проветривайте салон автомобиля, останавливайтесь, или немного размяйтесь.
Какую одежду брать в путь
Перед дорогой составьте полный список вещей для себя и для ребенка, учитывая все особенности отдыха, который вас ожидает.
Обязательно подумайте о сменной одежде, ведь малыши в любой момент могут испачкаться. Советуем брать несколько вещей в отдельный пакет и класть его с собой в салоне, чтобы в дальнейшем не приходилось останавливаться и искать вещи.
Главным условием является одеть ребенка в максимально удобную для него одежду: ему не должно быть жарко или холодно.
Что должно быть в аптечке
- лекарства против аллергии,
- жаропонижающее,
- термометр,
- капли в нос,
- медикаменты для желудка и кишечника,
- мази от укусов насекомых,
- бинты, пластыри,
- перекись водорода,
- лекарство от простуды.
Ранее "Телеграф" сообщал, как быстро охладить салон автомобиля при условии, что у вас нет кондиционера или он не работает.