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Путешествие с ребенком на авто: как спланировать поездку и что нужно иметь с собой

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Путешествие с ребенком в авто Новость обновлена 03 августа 2022, 11:39
Путешествие с ребенком в авто

Поездка с ребенком может доставить радость и положительные эмоции, если четко продумать все заранее

Если вы еще ни разу не ездили в путешествие на авто с ребенком, но хотите это сделать, нужно заранее продумать план поездки, запастись всеми необходимыми вещами и четко оценить вероятные проблемы и риски. "Телеграф" решил собрать несколько важных пунктов с советами для родителей, которые помогут сделать продолжительную поездку приятной и избежать эксцессов.

С какого возраста приобщать ребенка к путешествиям на авто

Как пишет портал kagarlyk.city, врачи не советуют брать детей, которым еще не исполнилось трех лет в очень продолжительные поездки. Если же другого выхода нет, родителям нужно учесть, что дорога и изменение климата могут навредить малышам.

Дети до года. В короткие отпуска можно отправиться даже с младенцами. Они неприхотливые пассажиры: долгое время спят, свободно путешествуют в автолюльках и не требуют много внимания со стороны родителей.

От года до двух. С такими детьми следует избежать длительных поездок или компенсировать их совсем короткими переездами.

От 2 до 4 лет. Малыш такого возраста с интересом воспринимает дорогу. Особенно, если в авто вы взяли с собой какие-нибудь вкусности, дети могут смотреть мультики или слушать песенки. Для таких путешествий главным условием есть разнообразие.

Старшие 4 лет. У детей такого возраста большого количества проблем во время путешествий обычно не возникает.

Что важно

  • Перед долгой дорогой проверьте исправность детского кресла. Если его нет – купите.
  • Проверьте исправность авто. Пройдите техосмотр.
  • Подготовьтесь морально и проведите разговор с ребенком. Расскажите, что можно делать на дороге, а чего лучше избегать.
  • Лучше начать путешествие как можно раньше – в 5-6 утра, чтобы дети первой половины дороги просто спали.
  • Будьте готовы к капризам, плохому сну и потере аппетита.
  • Продумайте вероятность остановок.
  • Врачи не советуют детям больше двух часов неподвижно находиться в кресле.
  • Запаситесь едой и вкусностями.
  • Проветривайте салон автомобиля, останавливайтесь, или немного размяйтесь.

Какую одежду брать в путь

Перед дорогой составьте полный список вещей для себя и для ребенка, учитывая все особенности отдыха, который вас ожидает.

Обязательно подумайте о сменной одежде, ведь малыши в любой момент могут испачкаться. Советуем брать несколько вещей в отдельный пакет и класть его с собой в салоне, чтобы в дальнейшем не приходилось останавливаться и искать вещи.

Главным условием является одеть ребенка в максимально удобную для него одежду: ему не должно быть жарко или холодно.

Что должно быть в аптечке

  • лекарства против аллергии,
  • жаропонижающее,
  • термометр,
  • капли в нос,
  • медикаменты для желудка и кишечника,
  • мази от укусов насекомых,
  • бинты, пластыри,
  • перекись водорода,
  • лекарство от простуды.

Ранее "Телеграф" сообщал, как быстро охладить салон автомобиля при условии, что у вас нет кондиционера или он не работает.

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#Путешествие #Авто #Дитина #Поради