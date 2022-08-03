Подорож з дитиною на авто: як спланувати поїздку та що потрібно мати із собою

Поїздка з дитиною може принести радість та позитивні емоції, якщо чітко продумати усе заздалегідь

Якщо ви ще жодного разу не їздили у подорож на авто з дитиною, але дуже хочете це зробити, потрібно заздалегідь продумати план поїздки, запастися усіма необхідними речами та чітко оцінити ймовірні проблеми та ризики. "Телеграф" вирішив зібрати кілька важливих пунктів із порадами для батьків, які допоможуть зробити тривалу поїздку приємною та уникнути ексцесів.

З якого віку долучати дитину до подорожей на авто

Як пише портал kagarlyk.city, лікарі не радять брати дітей, яким ще не виповнилося трьох років у дуже тривалі поїздки. Якщо ж іншого виходу немає, батькам потрібно врахувати те, що дорога та зміна клімату можуть нашкодити малечі.

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Діти до року. У короткі відпустки можна вирушити навіть з немовлятами. Вони є невибагливими пасажирами: тривалий час сплять, вільно подорожують в автолюльках і не вимагають багато уваги з боку батьків.

Від року до двох. З такою малечею варто уникнути тривалих поїздок або компенсувати їх зовсім короткими переїздами.

Від 2 до 4 років. Малеча такого віку з цікавістю сприймає дорогу. Особливо, якщо в авто ви взяли із собою якісь смаколики, діти мають змогу дивитись мультики або слухати пісеньки. Для таких подорожей головною умовою є різноманіття.

Старші 4 років. У дітей такого віку великої кількості проблем під час подорожей зазвичай не виникає.

Що важливо

Перед тривалою дорогою перевірте справність дитячого крісла. Якщо його немає — купіть.

Перевірте справність авто. Пройдіть техогляд.

Підготуйтеся морально та проведіть розмову із дитиною. Розкажіть, що можна робити під час дороги, а чого краще уникати.

Краще почати подорож якомога раніше — о 5-6 ранку, аби діти першу половину дороги просто спали.

Будьте готові до капризів, поганого сну та втрати апетиту.

Продумайте ймовірність зупинок.

Лікарі не радять дітям більше двох годин нерухомо перебувати у кріслі.

Запасіться їжею та смаколиками.

Провітрюйте салон автомобіля, зупиняйтесь, або трохи розім'ятися.

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Який одяг брати у дорогу

Перед дорогою складіть повний список речей для себе і для дитини, враховуючи усі особливості відпочинку, який на вас очікує.

Обов'язково подумайте про змінний одяг, адже малеча у будь-який момент може забруднитися. Радимо брати кілька речей в окремий пакет і класти його із собою у салоні, аби в подальшому не доводилося зупинятися та шукати речі.

Головною умовою є вдягнути дитину у максимально зручний для неї одяг: їй не повинно бути жарко або холодно.

Що повинно бути в аптечці

ліки проти алергії,

жарознижувальне,

термометр,

краплі в ніс,

медикаменти для шлунку та кишківника,

мазі від укусів комах,

бинти, пластирі,

перекис водню,

ліки від застуди.

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