Хибна тривога: 5 причин помилкового спрацювання "сигналки" в авто

Вибір охоронних систем в наш час доволі широкий, серед іншого є й доступні моделі для немолодих автомобілів

Коли серед ночі спрацьовує пронизливий звук автомобільної сирени — це дійсно вкрай неприємно, проте це не єдина проблема від безпричинного спрацювання охоронної системи. Бувають випадки, коли спільно із сигналом тривоги машина просто втрачає здатність рухатись. Систематичне вмикання "сигналки" заважає сусідам, проте є й такі випадки, коли власник авто просто не може зняти його з охоронної системи, аби кудись поїхати.

Як пише портал auto.24, причина такої поведінки завжди є. Якщо точніше, то їх може бути навіть декілька. Проте, експерти відзначають, що кожну з них можна уникнути при умові, що ви проведете низку попереджувальних заходів.

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До авто підібрався зловмисник

Це один з найрозповсюдженіших випадків, коли в авто спрацьовує охоронна система. Проте, якщо вам набридне постійно прокидатися уночі, аби вимкнути сигнал, тож ви вимкнете його до ранку, крадії можуть цим скористатися та без перешкод викрасти ваше авто.

Ще одним дратівливим фактором для "сигналки" є вуличні тварини. Зокрема, коти іноді люблять подряпати фарбу авто шини авто своїми кігтями.

Падіння предмета

Цей випадок автолюбителі вважають найрозповсюдженішим. Коти, птахи або навіть білки можуть стрибнути на авто, випадково спровокувавши включення сигналізації. Крім того, на капот може впасти гілка з дерева, яку зірве різкий вітер, і це викличе таку саму реакцію охоронної системи.

Так само "сигналка" може спрацювати при умові, що у салоні впало дзеркало або кронштейн для смартфона, які відпали від кріплення.

Експерти радять у спеку знімати перед паркуванням усі присоски зі скла, проте врятувати авто від котів та білок, навряд чи вдасться.

Чутливі датчики

Досвідчені автолюбителі радять регулювати чутливість датчиків, які реагують на удар по кузову або навіть на наближення до авто масивного предмета. Можна зробити так, що "сигналка" не буде реагувати на порив вітру та стрибки кошенят, але спрацює на дорослу кішку. Але насправді, межа тут доволі тонка.

У старих системах це можна зробити за допомогою звичайної викрутки, а нових — за допомогою ноутбука або смартфона.

Порушився контакт або сів акумулятор

Іноді падіння напруги на вході в головний модуль сигналізація розцінює як спробу крадіїв знеструмити її. Тож одразу подає сигнал тривоги. Така ж реакція буває у більшості систем на перебої з електроживленням внаслідок поганого контакту у проводці. Найчастіше це трапляється в місцях підключення сигналізації до бортової мережі. Напругу АКБ треба поміряти, проблеми проводки (не лише в місцях підключення) – усунути.

Контакт у датчику

Деякі конструкції датчиків дверей, кришок капота та багажника (типу "кінцевик") настільки примітивні, що через певний час "розбовтуються". Непевний електричний контакт у них сигналізація розцінює як спробу крадія відчинити двері. У більшості систем брелок або додаток смартфона показує, яка зона охорони здійняла тривогу – і якщо це двері/капоти, треба відразу перевірити стан їхніх "кінцевиків". Окиси, корозію та нещільні контакти в них треба усунути.

Інсталятори "сигналок" часто використовують додаткові датчики – вимикачі на дверях та капотах. Нерідко вони мають дуже ненадійну конструкцію.

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