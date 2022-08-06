Неприємний запах сигарет в авто: 5 способів, які допоможуть його позбавитися

Прості способи можуть позбавити неприємного запаху від сигарет

Варто лише кілька разів закурити в авто, як запах в'їдається у тканинну обшивку та деталі салону, після чого тривалий час створює неприємності як для водія, так і для пасажирів. Крім того, осіла смола може не лише створювати неприємний запах, а й зашкодити здоров'ю.

Як пише видання Радіо MAXIMUM, позбавитися неприємного запаху від цигарок в салоні авто можна досить легко, тож не поспішайте звертатися до дороговартісних хімчисток або навіть змінювати обшивку машини, краще спробуйте повернути його свіжість самостійно.

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Сода допоможе вбити запах

Якщо в салоні авто з'явився неприємний запах, спробуйте розсипати соду на килимки, сидіння і підлогу, після чого залиште її на кілька годин, краще навіть на ніч. Гідрокарбонат натрію одразу почне всмоктувати усю гидоту. Для такого очищення вам може вистачити лише одна пачка соди.

Після спливу вказаного часу добре пропилососьте та ретельно провітріть салон.

Скористуйтеся оцтом

У невелику чашку налийте близько 50 мілілітрів оцту і залиште її на ніч в автомобілі, а на ранок добре провітріть салон. Цю процедуру варто провести кілька разів, бо один, як правило, не допомагає.

Досвідчені водії радять робити такі процедури на систематичній основі, просто для профілактики появи неприємних запахів.

Кавові зерна — хороший ароматизатор

Кращим антитютюновим ароматизатором водії вважають кавові зерна або кавову гущу. Вони швидко поглинають всі неприємні запахи та напрочуд гарно створюють приємний аромат кави у салоні. Розсипте зернятка на підлозі та сидінням авто і не прибирайте їх хоча б одну добу.

Кава прекрасно справиться з неприємним запахом.

Сухий туман для салону

Цю процедуру називають озонуванням. Проводять її за допомогою безпечного диму, який після обробки насичує салон авто приємним ароматом.

Ефективним цей метод є завдяки тому, що дим проникає у важкодоступні частини салону, розчиняє неприємний осад від тютюну і навіть дезінфікує салон, вбиваючи шкідливих мікробів.

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Активоване вугілля — не лише ліки

Ці таблетки є натуральним адсорбентом, перевага якого полягає в тому, що в салоні авто його можна возити постійно, адже неприємного запаху у нього немає.

Десяток таблеток активованого вугілля в салоні значно знижує осідання тютюнового диму на тканині. Помістіть вугілля так, щоб баночка з таблетками не перекинулася і не забруднила світлі елементи в салоні.

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