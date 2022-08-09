Почему нельзя надолго оставлять автомобиль без движения: названы неприятные последствия

Чем дольше машина "спит", тем осторожнее нужно ее "будить"

Довольно большое количество водителей по определенным убеждениям принимают решение пересесть с автомобиля на велосипед. Однако опытные водители советуют на длительное время не забывать своего четырехколесного друга даже из-за дефицита топлива в стране и желания сэкономить бензин.

Как пишет издание "РБК-Украина", конструкторы и инженеры создают автомобильные механизмы таким образом, чтобы автомобиль постоянно ездил. Так чем дольше машина находится на парковке, тем в дальнейшем осторожнее нужно быть водителю.

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Последствия длительного "сна" машины

Если вы долгое время не пользуетесь автомобилем, на его состоянии может сказаться очень большое количество факторов. Самым распространенным из них является влажность, которая часто приводит к появлению коррозии и очень плохо сказывается на механизме четырехколесного коня. Если вы все же решили некоторое время не ездить, лучше поставьте автомобиль в сухом гараже или на закрытом участке во дворе.

Кроме того, длительное простое провоцирует ухудшение состояния резиновых сальников, а также прокладок, которые на протяжении длительного срока находятся без контакта со смазкой. Они довольно быстро теряют свою эластичность и даже могут потрескаться.

Длительное спокойствие также плохо влияет на структуру смазки машины, что провоцирует появление эффекта так называемого расслоения, после которого возникает осадок разных фракций. Если регулярно использовать автомобиль по назначению, жидкость вынужденно циркулирует по механизму, перемещаясь по нему. При условии, что авто длительное время находилось без движения, лучше заменить старое масло новым, а уже после возвращаться к пользованию им.

Эксперты отмечают, что сроки годности топлива не больше, чем 12 месяцев, поэтому ездить на устаревшем бензине или дизеле не советуют.

Следует отметить, что при достаточно высоких температурах срок хранения горючего уменьшается почти вдвое.

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Даже через полгода "сна" автомобиля на улице эксперты советуют менять тормозную жидкость, ведь она склонна накапливать влагу.

За шесть месяцев могут покрыться слоем ржавчины тормозные колодки и тормозной диск. Впрочем, после нескольких манипуляций педалью тормоза при движении их рабочая поверхность очистится.

Добавим также, что аккумулятор в состоянии покоя может разрядиться.

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