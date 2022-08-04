Потоп в автомобілі: як швидко та ретельно висушити салон

Волога у салоні – зовсім не безневинна проблема, тому з нею треба боротись

Над Україною зараз панує дощовий циклон, тож така неприємність, як потоп салоні автомобіля може спіткати будь-якого автовласника, який через неуважність забув зачинити вікно або припаркувався у зоні, яку часто заливає. Калюжі, які утворюються при цьому, далеко не такі безневинні.

Як пише "Авто 24", через скупчення вологи в салоні може виникнути ціла купа неприємностей. Надміру висока вологість порушує контакти в електропроводці машини і провокує появу цвілі в оббивці та за панелями, а ще вона може конденсуватись на склі, що є прямою загрозою безпеці руху, адже порушує огляд для водія.

Тож, яким є алгоритм дій, якщо салон вашого авто залило? Перш за все перевірте нижні точки внутрішнього об'єму кузова – огляньте підлогу під килимками, багажник з усіма його закутками, ніші під сидіннями. Переконайтесь, що там не просто не скупчилась вода, але й покриття та шумоізоляційні мати не є вологими. Подальші кроки такі:

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1 Знайдіть інструкцію до вашої моделі автомобіля – паперовий мануал чи відеоролик в інтернеті. Вивчіть, як влаштована нижня частина салону.

2 Дочекайтесь спекотного та сонячного дня.

3 Оберіть для проведення робіт місце на осонні, де вам ніхто не заважатиме і не зможе без вашого відома потрапити у салон авто..

4 Приберіть з машини усе, що може накопичувати вологу – будь-який текстиль, м’які іграшки, одяг, взуття, папери. Якщо у вас хетчбек чи універсал, не забудьте оглянути полицю багажника.

5 Якщо ви точно знаєте, салон на підлозі та під килимками сухий, радійте – інтер’єр розбирати не доведеться. Просто відкрийте всі вікна і поставте машину так, щоби у неї світило сонце. Невдовзі все висохне само.

6 Якщо ж вода пролилась на підлогу і просочилась за покриття, інтер’єр доведеться розібрати, зокрема загорнути краї килимків та за можливості дістати мокру шумоізоляцію. Скупчення води, тобто банальні калюжі, промокніть ганчіркою чи губкою, шумоізоляційні мати висушіть на сонці, а краї килимка чимось підіпріть, забезпечивши доступ під нього сухого повітря.

7 Якщо вам замочило роз’єми електропроводки або електронні блоки, перевірте стан контактів. Вологу прибирайте негайно – витріть серветками, видуйте чи витісніть універсальним мастилом з аерозольного балончика. Якщо вона там затримається, контакти можуть окислитись, а це вже серйозніша проблема, яку доведеться вирішувати у механіка.

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Поки ваше авто сохне, спробуйте розібратись, яким саме чином вода потрапила у салон – виробники проектують підлогу так, щоби вона не пропускала воду. Шукайте патьоки на боковинах кузова, похилій поверхні підлоги, тощо. Можна також попросити когось потрошки лити воду на кузов зовні, щоби простежити, де він протікає. Якщо протічка знаходиться в такому місці, де найближчий дощик скористається нею, краще спершу приберіть її, а вже потім висушуйте салон.

У разі, коли тепла та сонячна погода в прогнозі найближчим часом не значиться, можна скористатись для просушування авто тепловентилятором, але необхідно стежити за дотриманням пожежної безпеки і стежити, щоби гаряче повітря не потрапляло на пластикові деталі та не розплавив їх.

Як повідомляв "Телеграф", у спекотний сонячний день можна також самотужки помити автомобіль. Все з тієї ж причини – він швидко висохне. Але доведеться дотримуватись кількох правил безпеки.