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Україну накриють буревії та грози: народний синоптик назвав регіони, де очікується негода

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Серпень буде багатим на грози
Серпень буде багатим на грози

Щедрін назвав дату, коли в Україні потепліє до 34 градусів

В Україні посиляться опади, в тому числі у багатьох областях ймовірні дощі та грози. Але короткочасне похолодання незабаром зміниться на хвилю тепла.

Про це свідчить прогноз погоди, який озвучив у коментарі "Телеграфу" народний синоптик Станіслав Щедрін. Він назвав дату, коли в Україні знову потеплішає.

За його словами, до 5 серпня по всій Україні, за винятком західних регіонів, на погоду впливатиме циклон та його атмосферні фронти. У більшості населених пунктів очікуються дощі, подекуди сильні зливи, потужні грози, град та шквали, а на півдні та Кіровоградській областях місцями можливі навіть буревії.

Щедрін повідомив, що вже з 6 по 14 серпня циклон поволі почне покидати терени України, тобто очікується припинення опадів. Тільки в окремі дні місцями можуть пройти незначні дощі. А також, зазначив народний синоптик, в цей період дещо потепліє по всій Україні: стовпчики термометрів будуть досягати відміток від +30 до +34 градусів у денний період та до 16-20 градусів тепла вночі.

Як повідомляв "Телеграф", на початку серпня в Україні синоптики прогнозують температурні гойдалки. Разом із цим, останній місяць літа ще принесе кілька спекотних днів. В цілому ж літня спека відступить, а рясні опади будуть приносити періоди відчутного похолодання. Тоді як осінь цього року, згідно з попередніми прогнозами, настане рано. І вже на початку вересня варто чекати сильного падіння температур і навіть перших нічних заморозків.

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