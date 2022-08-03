Украину накроют ураганы и грозы: народный синоптик назвал регионы, где ожидается непогода

Щедрин назвал дату, когда в Украине потеплеет до 34 градусов

В Украине усилятся осадки, в том числе во многих областях возможны дожди и грозы. Но кратковременное похолодание скоро сменится на волну тепла.

Об этом свидетельствует прогноз погоды, который озвучил в комментарии "Телеграфу" народный синоптик Станислав Щедрин. Он назвал дату, когда в Украине снова станет теплее.

По его словам, до 5 августа по всей Украине, за исключением западных регионов, на погоду будут влиять циклон и его атмосферные фронты. В большинстве населенных пунктов ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град и шквалы, а на юге и Кировоградской областях местами возможны даже ураганы.

Щедрин сообщил, что уже с 6 по 14 августа циклон постепенно начнет покидать территорию Украины, то есть ожидается прекращение осадков. Только в отдельные дни местами пройдут небольшие дожди. А также, отметил народный синоптик, в этот период несколько потеплеет по всей Украине: столбики термометров будут достигать отметок от +30 до +34 градусов в дневной период и до 16-20 градусов ночью.

Как сообщал "Телеграф", в начале августа в Украине синоптики прогнозируют температурные качели. Вместе с тем, последний месяц лета еще принесет несколько жарких дней. В целом же летняя жара отступит, а обильные осадки будут приносить периоды ощутимого похолодания. В то время как осень в этом году, согласно предварительным прогнозам, наступит рано. И уже в начале сентября следует ожидать сильного падения температур и даже первых ночных заморозков.