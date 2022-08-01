Осень в Украину придет рано: синоптики предупредили о резком похолодании в начале сентября

Теплые вещи придется доставать уже в начале осени

У украинцев еще есть целый месяц, чтобы насладиться летним теплом, однако синоптики предупреждают, что осень в этом году наступит рано и уже в начале сентября температура воздуха начнет стремительно снижаться.

Как говорится в прогнозе Гисметео, первые дни сентября еще порадуют теплым воздухом, но уже к концу первой декады месяца ожидается существенное похолодание. Местами столбик термометра будет опускаться до +10 градусов днем и держаться немного выше ноля ночью.

В западных областях намеки на осень будут ощущаться уже в конце августа, хотя последние его дни, как и первые дни сентября, будут относительно теплыми. Однако затем очередная волна осадков значительно собьет температуру воздуха, так что к началу второй декады уже придется доставать теплые вещи.

Похожая картина будет наблюдаться и в центральных областях.

На Востоке температура воздуха тоже начнет опускаться после первых чисел сентября, однако учитывая, что в августе там будет теплее, чем в других областях, то и похолодание будет ощущаться более резко.

В Южных областях похолодание будет более плавным, а начало осени там произойдет более мягко.

Как сообщалось ранее, с 1 по 7 августа в Украине ожидается преимущественно жаркая погода, однако, по прогнозам синоптиков, дожди с грозами все же накроют несколько украинских областей.