Начало осени удивит украинцев летней жарой: прогноз на сентябрь
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В сентябре украинцев ждет жаркая погода
Погода в Украине порадует не только более жарким чем обычно наступающим августом, но и сентябрем, когда в стране установится редкая для этого месяца жара.
По данным сервиса ventusky.com, жарко будет как в начале сентября, так и в даже в середине месяца.
1 сентября температура воздуха в Украине будет достигать 39 градусов по Цельсию.
Горячее всего будет на юге, во временно оккупированном Крыму и в некоторых центральных областях Украины.
2 сентября жаркие воздушные массы сильно не сдвинутся и в некоторых южных областях страны температура все также будет достигать +39 градусов.
3 сентября станет еще более жарко и на юге Украины столбики термометров днем пересекут отметку в 40 градусов.
Еще сильнее воздух в Украине прогреется 5 сентября: на юге столбики термометров покажут до 40 градусов Цельсия.
Жаркая погода на этом не ослабнет и продолжит удерживаться в Украине и в дальнейшем. Так и 9 сентября во многих областях Украины столбики термометров покажут +38…+40 градусов.
При этом, почти во всех других регионах также будет достаточно жарко — +30…+36 градусов.
"Бабье лето" же можно ожидать лишь в середине сентября. Тогда прохладнее всего будет на севере Украины, а именно в Черниговской и Сумской областях термометры покажут +20…+24 градуса.
В то же время на западе и северо-западе Украины прогнозируется в районе +22…+24.
Как сообщалось, синоптики прогнозируют в начале августа существенное похолодание в Украине.