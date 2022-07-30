Начало осени удивит украинцев летней жарой: прогноз на сентябрь

В сентябре украинцев ждет жаркая погода

Погода в Украине порадует не только более жарким чем обычно наступающим августом, но и сентябрем, когда в стране установится редкая для этого месяца жара.

По данным сервиса ventusky.com, жарко будет как в начале сентября, так и в даже в середине месяца.

1 сентября температура воздуха в Украине будет достигать 39 градусов по Цельсию.

Горячее всего будет на юге, во временно оккупированном Крыму и в некоторых центральных областях Украины.

1 сентября

2 сентября жаркие воздушные массы сильно не сдвинутся и в некоторых южных областях страны температура все также будет достигать +39 градусов.

2 сентября

3 сентября станет еще более жарко и на юге Украины столбики термометров днем пересекут отметку в 40 градусов.

3 сентября

Еще сильнее воздух в Украине прогреется 5 сентября: на юге столбики термометров покажут до 40 градусов Цельсия.

5 сентября

Жаркая погода на этом не ослабнет и продолжит удерживаться в Украине и в дальнейшем. Так и 9 сентября во многих областях Украины столбики термометров покажут +38…+40 градусов.

При этом, почти во всех других регионах также будет достаточно жарко — +30…+36 градусов.

"Бабье лето" же можно ожидать лишь в середине сентября. Тогда прохладнее всего будет на севере Украины, а именно в Черниговской и Сумской областях термометры покажут +20…+24 градуса.

В то же время на западе и северо-западе Украины прогнозируется в районе +22…+24.

Как сообщалось, синоптики прогнозируют в начале августа существенное похолодание в Украине.