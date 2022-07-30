Початок осені здивує українців літньою спекою: прогноз на вересень

У вересні на українців чекає спекотна погода

Погода в Україні порадує не лише спекотнішим, ніж зазвичай наступаючим серпнем, а й вереснем, коли в країні встановиться рідкісна для цього місяця спека.

За даними сервісу ventusky.com, спекотно буде як на початку вересня, так і навіть у середині місяця.

1 вересня температура повітря в Україні сягатиме 39 градусів за Цельсієм.

Найгарячіше буде на півдні, у тимчасово окупованому Криму та в деяких центральних областях України.

1 вересня

2 вересня спекотні повітряні маси сильно не зрушаться і в деяких південних областях країни температура також досягатиме +39 градусів.

2 вересня

3 вересня стане ще спекотніше і на півдні України стовпчики термометрів вдень перетнуть позначку 40 градусів.

3 вересня

Ще сильніше повітря в Україні прогріється 5 вересня : на півдні стовпчики термометрів покажуть до 40 градусів за Цельсієм.

5 вересня

Спекотна погода на цьому не ослабне і продовжуватиме утримуватися в Україні і надалі. Так і 9 вересня у багатьох областях України стовпчики термометрів покажуть +38…+40 градусів.

При цьому майже у всіх інших регіонах також буде досить спекотно — +30…+36 градусів.

"Бабине літо" ж очікується лише в середині вересня. Тоді найхолодніше буде на півночі України, а саме у Чернігівській та Сумській областях термометри покажуть +20…+24 градуси.

У той же час на заході та північному заході України прогнозується в районі +22…+24.

Як повідомлялося, синоптики прогнозують на початку серпня суттєве похолодання в Україні.