Початок осені здивує українців літньою спекою: прогноз на вересень
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У вересні на українців чекає спекотна погода
Погода в Україні порадує не лише спекотнішим, ніж зазвичай наступаючим серпнем, а й вереснем, коли в країні встановиться рідкісна для цього місяця спека.
За даними сервісу ventusky.com, спекотно буде як на початку вересня, так і навіть у середині місяця.
1 вересня температура повітря в Україні сягатиме 39 градусів за Цельсієм.
Найгарячіше буде на півдні, у тимчасово окупованому Криму та в деяких центральних областях України.
2 вересня спекотні повітряні маси сильно не зрушаться і в деяких південних областях країни температура також досягатиме +39 градусів.
3 вересня стане ще спекотніше і на півдні України стовпчики термометрів вдень перетнуть позначку 40 градусів.
Ще сильніше повітря в Україні прогріється 5 вересня : на півдні стовпчики термометрів покажуть до 40 градусів за Цельсієм.
Спекотна погода на цьому не ослабне і продовжуватиме утримуватися в Україні і надалі. Так і 9 вересня у багатьох областях України стовпчики термометрів покажуть +38…+40 градусів.
При цьому майже у всіх інших регіонах також буде досить спекотно — +30…+36 градусів.
"Бабине літо" ж очікується лише в середині вересня. Тоді найхолодніше буде на півночі України, а саме у Чернігівській та Сумській областях термометри покажуть +20…+24 градуси.
У той же час на заході та північному заході України прогнозується в районі +22…+24.
Як повідомлялося, синоптики прогнозують на початку серпня суттєве похолодання в Україні.