Серпень розпочнеться з різкого похолодання: синоптики дали прогноз на останній місяць літа

Якою буде погода у серпні

Липень іде до свого завершення, проте попереду на українців чекає ще один літній місяць, який хоч і буде відносно теплим, але на спеку розраховувати можна буде лише в перші його дні.

Як йдеться у прогнозі Гісметео, відчутне падіння температури повітря в більшості українських областей відбудеться вже наприкінці першого тижня серпня, а в середині другого погода принесе якісь натяки на потепління, проте колишніх значень стовпчик термометра вже не досягне.

У західних областях, кажуть синоптики, погода мінятиметься хвилями. Короткочасне похолодання туди прийде наприкінці липня, але потім до середини першого тижня стане значно тепліше. Ще одне різкіше похолодання прийде до кінця другого тижня.

Приблизно така ж картина спостерігатиметься і в центральних областях, хоча туди перше похолодання прийде трохи згодом.

А ось на Сході тепла погода триматиметься аж до кінця першого тижня, місцями вона протримається і другий тиждень.

У південних областях варто чекати більш сухої погоди, через що хвилю холодного повітря туди принесе лише в другу половину місяця.

Як повідомлялося раніше, останні три дні липня західну частину України заливатиме дощами, також варто чекати гроз.