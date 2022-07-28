Якою буде погода у серпні: легендарний народний синоптик не згоден з Гідрометцентром

Горбань напророкував Україні всього 4 дощових дні у серпні

Український Гідрометцентр напередодні спрогнозував, що цьогорічний серпень буде досить спекотним, але дощів при цьому в Україні не бракуватиме. Не згодним зі спеціалістами виявився легендарний народний синоптик Леонід Горбань. У своїй книжці "Погода до 2030 року" він пообіцяв лише кілька дощових днів у останній місяць літа.

Горбань хоч і помер торік восени, його праця досі користується авторитетом, адже він умів досить точно передбачати погодні зміни на тривалих відрізках часу. Загальний прогноз народного синоптика на 2022 рік опублікувало видання "Сегодня".

Прогноз Леоніда Горбаня на серпень 2022

З праці Горбаня випливає, що серпень почнеться двома тижнями ясної погоди і сильної спеки, яка буде супроводжуватись посухою. І лише в середині місяця 14 та 15 числа можна буде сподіватись на зниження температури та дощі. Небо при цьому буде суцільно похмурим. Втім, одразу опісля стовпчики термометрів знову підуть угору, а небо радуватиме відсутністю хмар. Друга "серія" серпневих дощів, за прогнозом народного синоптика, має припасти на 27-28 число. Втім, цього разу вона супроводжуватиметься мінливою хмарністю. В останні дні серпня знов очікується ясна погода, проте спека піде на спад.

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Як повідомляв "Телеграф", найближчими днями на Україну чекають температурні "гойдалки" та дощі, які йтимуть у різних регіонах.