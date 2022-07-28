Якою буде погода у серпні: легендарний народний синоптик не згоден з Гідрометцентром
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Горбань напророкував Україні всього 4 дощових дні у серпні
Український Гідрометцентр напередодні спрогнозував, що цьогорічний серпень буде досить спекотним, але дощів при цьому в Україні не бракуватиме. Не згодним зі спеціалістами виявився легендарний народний синоптик Леонід Горбань. У своїй книжці "Погода до 2030 року" він пообіцяв лише кілька дощових днів у останній місяць літа.
Горбань хоч і помер торік восени, його праця досі користується авторитетом, адже він умів досить точно передбачати погодні зміни на тривалих відрізках часу. Загальний прогноз народного синоптика на 2022 рік опублікувало видання "Сегодня".
З праці Горбаня випливає, що серпень почнеться двома тижнями ясної погоди і сильної спеки, яка буде супроводжуватись посухою. І лише в середині місяця 14 та 15 числа можна буде сподіватись на зниження температури та дощі. Небо при цьому буде суцільно похмурим. Втім, одразу опісля стовпчики термометрів знову підуть угору, а небо радуватиме відсутністю хмар. Друга "серія" серпневих дощів, за прогнозом народного синоптика, має припасти на 27-28 число. Втім, цього разу вона супроводжуватиметься мінливою хмарністю. В останні дні серпня знов очікується ясна погода, проте спека піде на спад.
Як повідомляв "Телеграф", найближчими днями на Україну чекають температурні "гойдалки" та дощі, які йтимуть у різних регіонах.