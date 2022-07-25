Серпень у 2022 році буде спекотнішим за норму: синоптик розповіла на скільки

Як і червень з липнем, серпень очікується теплішим за середні багаторічні показники

Попри прогнози народних синоптиків, що у другій половині серпня погода відчутно поверне на осінь, фахівці з прогнозування погоди все ж радять готуватись до спекотного місяця. Зокрема до того, що середня температура буде до 3 градусів за Цельсієм вищою за кліматичну норму.

Про це "24 каналу" розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру. За даними синоптиків установи, як і перші два місяці літа, серпень пройде за температурних показників, вищих за кліматичну норму, усталену внаслідок багаторічних спостережень.

Якщо брати за орієнтир 1991-2020 роки, то очікується, що температура буде вищою на 1 градус. Якщо ж порівнювати із з 70 – 80-ми роками, то перевищення очікується одразу на 3 градуси за Цельсієм.

За словами Балабух, впродовж усього місяця на Україною варто очікувати антициклональної погоди. Відповідно це приведе до подальшого дефіциту опадів та наростанню посушливості. Також очікується посилення пожежної небезпеки. При цьому збережеться ймовірність випадіння сильних злив, гроз, варто очікувати такого шквального вітру та граду.

Як повідомляв "Телеграф", погода в Україні в останній тиждень липня буде різною – температура повітря сильно залежатиме від інтенсивності опадів.