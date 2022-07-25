Август в 2022 году будет жарче нормы: синоптик рассказала на сколько

Как и июнь с июлем, август ожидается теплее средних многолетних показателей

Несмотря на прогнозы народных синоптиков, что во второй половине августа погода ощутимо повернет на осень, специалисты по прогнозированию погоды все же советуют готовиться к жаркому месяцу. В частности, к тому, что средняя температура будет до 3 градусов по Цельсию выше климатической нормы.

Об этом "24 каналу" рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра. По данным синоптиков учреждения, как и первые два месяца лета, август пройдет при температурных показателях выше климатической нормы, установившейся в результате многолетних наблюдений.

Если брать за ориентир 1991-2020 годы, то ожидается, что температура будет выше на 1 градус. Если сравнивать с 70 – 80-ми годами, то превышение ожидается сразу на 3 градуса по Цельсию.

По словам Балабух, в течение всего месяца в Украине следует ожидать антициклональной погоды. Соответственно, это приведет к дальнейшему дефициту осадков и нарастанию засушливости. Также ожидается усиление пожарной опасности. При этом сохранится вероятность выпадения сильных ливней, гроз, следует ожидать также шквального ветра и града.

Как сообщал "Телеграф", погода в Украине в последнюю неделю июля будет разной – температура воздуха будет сильно зависеть от интенсивности осадков.