Август начнется с резкого похолодания: синоптики дали прогноз на последний месяц лета

Какой будет погода в августе

Июль идет к своему завершению, однако впереди украинцев ждет еще один летний месяц, который хоть и будет относительно теплым, но на жару рассчитывать можно будет лишь в первые его дни.

Как говорится в прогнозе Гисметео, ощутимое падение температуры воздуха в большинстве украинских областей произойдет уже в конце первой недели августа, а в средине второй погода принесет некие намеки на потепление, однако прежних значений столбик термометра уже не достигнет.

В западных областях, говорят синоптики, погода будет меняться волнами. Кратковременное похолодание туда придет в конце июля, но затем к средине первой недели станет существенно теплее. Еще одно более резкое похолодание придет к концу второй недели.

Примерно такая же картина будет наблюдаться и в центральных областях, хотя туда первое похолодание придет чуть позже.

А вот на Востоке теплая погода будет держаться вплоть до конца первой недели, а местами она продержится и вторую неделю.

В южных областях стоит ждать более сухой погоды из-за чего волну холодного воздуха туда принесет лишь во вторую половину месяца.

Как сообщалось ранее, в последние три дня июля западную часть Украины будет заливать дождями, также стоит ждать гроз.