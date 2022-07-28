Какой будет погода в августе: легендарный народный синоптик не согласен с Гидрометцентром

Горбань предсказал Украине всего 4 дождевых дня в августе

Украинский Гидрометцентр накануне спрогнозировал, что август этого года будет достаточно жарким, но дождей при этом в Украине будет предостаточно. Не согласен со специалистами оказался легендарный народный синоптик Леонид Горбань. В своей книге "Погода до 2030 года" он пообещал всего несколько дождливых дней в последний месяц лета.

Горбань хоть и умер осенью прошлого года, его труд до сих пор пользуется авторитетом, ведь он умел достаточно точно предусматривать погодные изменения на длительных отрезках времени. Общий прогноз народного синоптика на 2022 год опубликовало издание "Сегодня".

Прогноз Леонида Горбаня на август 2022

Из труда Горбаня следует, что август начнется двумя неделями ясной погоды и сильной жары, которая будет сопровождаться засухой. И только в середине месяца 14 и 15 числа можно будет надеяться на понижение температуры и дожди. Небо при этом будет сплошь пасмурным. Впрочем, сразу после столбики термометров снова пойдут вверх, а небо будет радовать отсутствием облаков. Вторая "серия" августовских дождей, по прогнозу народного синоптика, должна прийтись на 27-28 число. Впрочем, в этот раз она будет сопровождаться переменной облачностью. В последние дни августа снова ожидается ясная погода, однако жара пойдет на убыль.

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Как сообщал "Телеграф", в ближайшие дни Украину ждут температурные "качели" и дожди, которые будут идти в разных регионах.