В Украину идет похолодание: какой будет погода во вторник

Какой будет погода во вторник, 2 августа

В ближайшие дни большую часть Украины накроет дождями и грозами, которые принесут с собой кратковременное похолодание.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, затяжные осадки будут продолжаться в течение трех дней на всей территории нашей страны, кроме западных областей.

Несмотря на то, что на Западе стоит ждать сухой погоды, существенного потепления там не будет вплоть до пятницы.

Что касается остальных уголков Украины, то в ближайшие два дня там стоит ждать постепенного снижения температуры воздуха вплоть до отметок в +23…+25 градусов по Цельсию.

Впрочем, согласно прогнозу синоптиков это похолодание будет непродолжительным и уже к выходным столбики термометра вновь поползут вверх и преодолеют отметку в +30 градусов практически во всех областях Украины.

Как сообщалось ранее, в начале августа в Украине стоит ждать температурных качелей, однако хоть последний месяц лета еще принесет несколько жарких дней, однако в целом он не сможет похвастаться летней жарой. К тому же обильные осадки будут приносить периоды ощутимого похолодания.

А вот осень в этом году наступит рано и уже в начале сентября стоит ждать сильного падения температур и первых ночных заморозков.