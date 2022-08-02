В Україну йде похолодання: якою буде погода у вівторок

Якою буде погода у вівторок, 2 серпня

Найближчими днями більшу частину України накриє дощами та грозами, які принесуть із собою короткочасне похолодання.

Як йдеться у прогнозі Укргідрометцентру, затяжні опади продовжуватимуться протягом трьох днів на всій території нашої країни, окрім західних областей.

Попри те, що на Заході варто чекати на суху погоду, істотного потепління там не буде аж до п’ятниці.

Щодо решти куточків України, то в найближчі два дні там варто чекати на поступове зниження температури повітря аж до позначок в +23…+25 градусів за Цельсієм.

Втім, згідно з прогнозом синоптиків, це похолодання буде нетривалим і вже до вихідних стовпчики термометра знову поповзуть вгору і подолають позначку +30 градусів практично в усіх областях України.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня в Україні варто чекати на температурні гойдалки, проте хоч останній місяць літа ще принесе кілька спекотних днів, проте в цілому він не зможе похвалитися літньою спекою. До того ж рясні опади будуть приносити періоди відчутного похолодання.

А ось осінь цього року настане рано і вже на початку вересня варто чекати сильного падіння температур та перших нічних заморозків.