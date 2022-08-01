Осінь в Україну прийде рано: синоптики попередили про різке похолодання на початку вересня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 40
Теплі речі доведеться діставати вже на початку осені
В українців ще є цілий місяць, щоб насолодитися літнім теплом, проте синоптики попереджають, що осінь цього року настане рано і вже на початку вересня температура повітря стрімко знижуватиметься.
Як йдеться у прогнозі Гісметео, перші дні вересня ще потішать теплим повітрям, але вже до кінця першої декади місяця очікується суттєве похолодання. Місцями стовпчик термометра опускатиметься до +10 градусів вдень і триматиметься трохи вище нуля вночі.
У західних областях натяки на осінь відчуватимуться вже наприкінці серпня, хоча останні дні, як і перші дні вересня, будуть відносно теплими. Однак потім чергова хвиля опадів значно зіб’є температуру повітря, тож до початку другої декади вже доведеться діставати теплі речі.
Схожа картина спостерігатиметься й у центральних областях.
На Сході температура повітря теж почне опускатися після перших чисел вересня, проте з огляду на те, що у серпні там буде тепліше, ніж в інших областях, то й похолодання відчуватиметься різкіше.
У Південних областях похолодання буде плавнішим, а початок осені там стане більш м’яким.
Як повідомлялося раніше, з 1 по 7 серпня в Україні очікується переважно спекотна погода, проте, за прогнозами синоптиків, дощі з грозами все ж таки накриють кілька українських областей.