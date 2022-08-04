Потоп в автомобиле: как быстро и тщательно высушить салон

Влага в салоне – совсем не безобидная проблема, поэтому с ней нужно бороться

Над Украиной сейчас царит дождливый циклон, поэтому такая неприятность, как потоп в салоне автомобиля, может постигнуть любого автовладельца, который по невнимательности забыл закрыть окно или припарковался в зоне, которую часто заливает. Образующиеся при этом лужи далеко не так безобидны.

Как пишет "Авто 24", из-за скопления влаги в салоне может возникнуть целая куча неприятностей. Чрезмерно высокая влажность нарушает контакты в электропроводке машины и провоцирует появление плесени в обивке и за панелями, а еще она может конденсироваться на стекле, что является прямой угрозой безопасности движения, ведь нарушает обзор водителя.

Итак, каков алгоритм действий, если салон вашего авто залило? Прежде всего, проверьте нижние точки внутреннего объема кузова – осмотрите пол под ковриками, багажник со всеми его закоулками, ниши под сиденьями. Убедитесь, что там не просто не скопилась вода, но и покрытия и шумоизоляционные маты не являются влажными. Дальнейшие шаги таковы:

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1 Найдите инструкцию к вашей модели автомобиля – бумажный мануал или видеоролик в Интернете. Изучите, как устроена нижняя часть салона.

2 Дождитесь жаркого и солнечного дня.

3 Выберите для проведения работ место на солнце, где вам никто не будет мешать и не сможет без вашего ведома попасть в салон авто.

4 Удалите из машины все, что может накапливать влагу – любой текстиль, мягкие игрушки, одежду, обувь, бумаги. Если у вас хэтчбек или универсал, не забудьте осмотреть полку багажника.

5 Если вы точно знаете, салон на полу и под ковриками сухой, радуйтесь – интерьер разбирать не придется. Просто откройте все окна и поставьте машину так, чтобы в нее светило солнце. Вскоре все высохнет само.

6 Если же вода пролилась на пол и просочилась за покрытие, интерьер придется разобрать, в частности завернуть края ковриков и при возможности достать мокрую шумоизоляцию. Скопление воды, то есть банальные лужи, промокните тряпкой или губкой, шумоизоляционные маты высушите на солнце, а края коврика чем-то подоприте, обеспечив доступ под него сухого воздуха.

7 Если вы замочили разъемы электропроводки или электронные блоки, проверьте состояние контактов. Влагу убирайте немедленно – вытрите салфетками, выдуйте или вытесните универсальной смазкой из аэрозольного баллончика. Если она там задержится, контакты могут окислиться, а это серьезная проблема, которую придется решать у механика.

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Пока ваш автомобиль сохнет, попробуйте разобраться, каким образом вода попала в салон – производители проектируют пол так, чтобы он не пропускал воду. Ищите потеки на боковинах кузова, наклонной поверхности пола и т.д. Можно также попросить кого-нибудь понемногу лить воду на кузов снаружи, чтобы проследить, где он протекает. Если протечка находится в таком месте, где ближайший дождик воспользуется ею, лучше сначала уберите ее, а затем высушивайте салон.

В случае, когда теплая и солнечная погода в прогнозе в ближайшее время не значится, можно воспользоваться для просушивания авто тепловентилятором, но необходимо следить за соблюдением пожарной безопасности и следить, чтобы горячий воздух не попадал на пластиковые детали и не расплавил их.

Как сообщал "Телеграф", в жаркий солнечный день можно также самостоятельно помыть автомобиль. Все по той же причине – он быстро высохнет. Но придется соблюдать несколько правил безопасности.