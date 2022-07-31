Що робити, якщо двигун "закипів": важливі поради для водіїв

Перш за все, відкрийте капот і перевірте рівень охолоджувальної рідини в радіаторі

Під час спеки автомобілі потребують особливої уваги та захисту, адже вони дуже швидко перегріваються і можуть виходити з ладу. Зрозуміти, що машина "закипає" досить легко — про це скаже показник температури двигуна, а у гіршому випадку — з-під капота піде пар, а під машиною утвориться калюжа з охолоджувальної речовини.

Що робити водіям при перегріві двигуна "Телеграф" дізнався у фахівців "Автоблогу24". Вони дали детальну інструкцію на ті випадки, коли автомобіль "закипає".

Автомобіль перегрівся — перші дії

Якщо ви бачите, що показник температури двигуна показує значне перевищення — зупиніться, відкрийте капот і перевірте рівень охолоджувальної рідини у розширювальному бачку радіатора, але ні в якому разі не відкривайте його. Зазвичай, ця місткість напівпрозора і дозволяє перевірити рівень рідини візуально.

Орієнтовний вигляд розширювального бачка охолодження двигуна

Якщо ця місткість не є прозорою, то тоді треба шукати верхній патрубок радіатора — це трубка чорного кольору, 4-6 сантиметрів в діаметрі, яка з'єднує двигун з радіатором. Він гарячий, тому краще не тримати на ньому руку тривалий час, адже можна попектися.

Треба переконатися, що патрубок радіатора залишився пружним — на дотик наче злегка приспущений футбольний м'яч. Якщо він такий, то значить витоку охолоджувальної рідини немає і це добре, тому що двигун можна буде охолодити за допомогою печі — регулятор температури в салоні ставте на максимум, обдув теж вмикайте максимально, кондиціонер вимикайте і відкривайте вікна.

Коли температура нормалізується — можна буде продовжувати рух не вмикаючи обігрівач.

Що робити, якщо двигун "закипів"

Якщо патрубок радіатора на дотик виявився надто м'яким та теплим — у системі стався витік. Охолоджувальна рідина або почала витікати, або вже витекла і утворила калюжу під авто. У такому випадку глушіть авто і чекайте 20-30 хвилин мінімум, щоб двигун охолонув.

Категорично не рекомендується заливати рідину в гарячий мотор – різкий перепад температури може призвести до виходу з ладу окремих деталей двигуна. Якщо вода зразу витікає – викликайте евакуатор або буксируйте авто до найближчого автосервісу.

Якщо витікання незначне, можна продовжувати рух, пильно спостерігаючи за температурою, періодично зупиняючись і доливаючи воду або охолоджувальну рідину в радіатор або розширювальний бачок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які є найдоступніші способи, щоб охолодити салон автомобіля, у якому немає кондиціонера, влітку.