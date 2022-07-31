Что делать, если двигатель "закипел": важные советы для водителей
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Прежде всего, откройте капот и проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе
Во время жары автомобили нуждаются в особом внимании и защите, ведь они очень быстро перегреваются и могут выходить из строя. Понять, что машина "закипает" довольно легко – об этом скажет показатель температуры двигателя, а в худшем случае – из-под капота пойдет пар, а под машиной образуется лужа из охлаждающего вещества.
Что делать водителям при перегреве двигателя "Телеграф" узнал у специалистов "Автоблога24". Они дали подробную инструкцию на те случаи, когда автомобиль "закипает".
Автомобиль перегрелся — первые действия
Если вы видите, что показатель температуры двигателя показывает значительное превышение – остановитесь, откройте капот и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке радиатора, но ни в коем случае не открывайте его. Обычно эта емкость полупрозрачна и позволяет проверить уровень жидкости визуально.
Если эта емкость не прозрачна, то тогда нужно искать верхний патрубок радиатора – это трубка черного цвета, 4-6 сантиметров в диаметре, соединяющая двигатель с радиатором. Он горячий, поэтому лучше не держать на нем руку длительное время, ведь можно испечь.
Надо убедиться, что патрубок радиатора остался упругим — на ощупь как слегка приспущенный футбольный мяч. Если он такой, то значит утечки охлаждающей жидкости нет и это хорошо, потому что двигатель можно будет охладить с помощью печи – регулятор температуры в салоне ставьте на максимум, обдув тоже включайте максимально, кондиционер выключайте и открывайте окна.
Когда температура нормализуется – можно будет продолжать движение не включая обогреватель.
Что делать, если двигатель "закипел"
Если патрубок радиатора на ощупь оказался слишком мягким и теплым — в системе произошла утечка. Охлаждающая жидкость либо начала вытекать, либо уже вытекла и образовала лужу под авто. В таком случае глушите авто и ждите 20-30 минут минимум, чтобы двигатель остыл.
Категорически не рекомендуется заливать жидкость в горячий мотор – резкий перепад температуры может привести к выходу из строя отдельных деталей двигателя. Если вода вытекает сразу – вызывайте эвакуатор или буксируйте авто до ближайшего автосервиса.
Если утечка незначительна, можно продолжать движение, внимательно наблюдая за температурой, периодически останавливаясь и доливая воду или охлаждающую жидкость в радиатор или расширительный бачок.
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