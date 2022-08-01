Зміна мастила в машині: як водієві не допустити помилок

Перегини в будь-який бік можуть спричинити проблеми в роботі мотора.

Моторне мастило — важливий мастильний матеріал, від якого, серед іншого, залежить безперебійна робота двигуна. І якщо в нього залити підробку, можна зіткнутися із неприємностями. Але не тільки якісна олива, але і її правильне використання важливе для автомобіля.

Сайт "Автоблог" опублікував низку помилок, яких може припуститися водій у цьому питанні. Перший фактор, на який потрібно звернути увагу, — термін заміни мастильного матеріалу. Для легкової машини період складає від 10 до 20 тисяч кілометрів, але якщо машина їздить із підвищеними навантаженнями — треба думати про це за меншого кілометражу.

Якщо мастила налити занадто багато – силовому агрегату буде непросто. Сальники та прокладки можуть постраждати через надмірний тиск і почнеться текти. Через перелив можуть замаслюватися свічки або перевитратитися паливо.

Якщо мастила занадто мало — можу виникнути повітряні пробки на щупі. Робота без мастила веде до зношування рухомих частин.

Якщо мастило постійно доливати, а не міняти — олива забруднюється швидше, втрачає властивості, а присадки не працюють. З’являється нагар та інші проблеми.

Якщо міняти мастило на менш якісне – це груба помилка. Фахівці радять при використанні мінеральної оливи доливати напівсинтетику, а в неї відповідно синтетику тієї ж марки. Навпаки робити не варто.

Зазначимо, що рівень оливи краще визначати на рівній поверхні при холодному моторі. Раніше "Телеграф" також публікував рекомендації, як уберегти авто від загоряння під капотом. Також влітку варто звернути увагу на список речей, які не можна залишати у спеку в салоні машини.