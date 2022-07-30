Від «Фольксвагена» до «Деу» — які вживані авто популярні в українців

З початком російської агресії українці стали частіше цікавитися покупкою вживаних авто

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато українців втратили свої авто і стали цікавитися покупкою інших, особливо після введення нульового розмитнення імпорту авто. Так, якщо з 1 січня по 24 лютого, українці відгукнулися на оголошення про продаж б/в авто близько 1,8 млн разів, з 1 квітня по 1 липня відгук на такі оголошення виріс до 2,3 млн разів.

Про це повідомляють аналітики OLX Авто, додаючи, що найбільше покупкою авто цікавилися під час їх продажу у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській та Запорізькій областях.

Що стосується найпопулярніших марок у цих областях, то за аналітикою OLX Авто на Дніпропетровщині активно пропонували Daewoo (2575 оголошень), фаворитом продажів серед одеситів стала Toyota (1887 оголошень), а ось Volkswagen був лідером за кількістю пропозицій відразу в трьох областях. Київській (5 875 оголошень), Львівській (4 837 оголошень) та Івано-Франківській (2 414 оголошень).

Щодо цін, то в середньому найдорожче коштуватиме Volkswagen Passat 2012 року – від 292 тисяч гривень у Дніпропетровській до 317 тисяч гривень у Львівській області, від 199 (Івано-Франківська) до 273 (Одеська) тисяч гривень коштуватиме Toyota Camry 2008 року. Найдешевше коштуватиме Daewoo Lanos 2007 року випуску – від 68 тисяч у Львові до 78 тисяч гривень у Дніпрі.

Найчастіше українці продовжують продавати авто на бензині, вдвічі рідше – на дизельному паливі, пропозиції ж електрокарів та гібридів у десятки разів менші.

За прогнозами експертів після скасування нульового розмитнення імпортних авто, ціни на б/в в Україні зросли і в середньому становлять 6-7 тисяч доларів.