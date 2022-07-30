От «Фольксвагена» до «Дэу» - какие б/у авто популярны у украинцев

С началом российской агрессии украинцы стали чаще интересоваться покупкой бу авто

С началом полномасштабного вторжения рф в Украину, многие украинцы утратили свои авто и стали интересоваться покупкой других, особенно после введения нулевой растаможки импорта авто. Так, если с 1 января по 24 февраля, украинцы отозвались на объявления о продаже б/у авто около 1,8 млн раз, с 1 апреля по 1 июля отзыв на такие объявления вырос до 2,3 млн раз.

Об этом сообщают аналитики OLX Авто, добавляя, что больше всего покупкой авто интересовались при их продаже в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Львовской и Запорожской областях.

Что касается самых популярных марок в этих областях, то за аналитикой OLX Авто на Днепропетровщине активно предлагали Daewoo (2 575 объявлений), фаворитом продаж среди одесситов стала Toyota (1 887 объявлений), а вот Volkswagen был лидером по количеству предложений сразу в трех областях — Киевской (5 875 объявлений), Львовской (4 837 объявлений) и Ивано-Франковской (2 414 объявлений).

Что до цен, то в среднем дороже всего обойдется Volkswagen Passat 2012 года – от 292 тысяч гривен в Днепропетровской до 317 тысяч гривен во Львовской области, от 199 (Ивано-Франковская) до 273 (Одесская) тысяч гривен обойдется Toyota Camry 2008 года. Дешевле всего обойдется Daewoo Lanos 2007 года выпуска – от 68 тысяч во Львове до 78 тысяч гривен в Днепре.

Чаще всего украинцы продолжают продавать авто на бензине, в 2 раза реже – на дизельном топливе, предложения же электрокаров и гибридов в десятки раз меньше.

По прогнозам экспертов после отмены нулевой растаможки импортных авто, цены на б/у в Украине выросли и в среднем составляют 6-7 тысяч долларов.