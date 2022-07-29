Месяц без льгот – как изменились и еще изменятся цены на импортные б/у авто в Украине

После отмены бесплатной растаможки выросли цены на импортные авто

После отмены бесплатного ввоза в Украину авто, уменьшился поток ввозимых в страну автомобилей. Так, по данным народного депутата Украины Ярослава Железняка, за первые 2 недели июля их ввезли всего 5020 единиц, в то время как за время действия бесплатной растаможки с 1 апреля по 30 июня были импортированы 120 тысяч автомобилей.

По словам адвоката Ивана Казачука, это решение могло привести к росту цен на авто до 200% и очередному наплыву авто на еврономерах.

Действительно, как пишет "Forbes", средняя цена подержанного импортированного в Украину авто выросла – если в мае за него давали 5100 долларов, к концу июня цена выросла до 6500 долларов. А как прогнозирует сооснователь и глава "Института исследований авторынка" Станислав Бучацкий до конца лета средняя цена на подержанные автомобили будет балансировать на уровне 6000-7000 долларов.

Соучредитель общественной организации "Авто Евро Сила" Александр Чернявский спрогнозировал "Телеграфу", что вследствие запрета резко снизится импорт авто, который может сократиться в 5 раз. Пока с учетом ввоза 120 тысяч авто за 12 недель апреля-июня и 5 тысяч за 2 недели июля, импорт уменьшился примерно в 4 раза.

Что до цен, то Александр Чернявский уверен, что минимальный их рост составит 30%, а на некоторые модели может подскочить на все 200%.

Помимо цены важное значение при покупке авто имеет ее правильный выбор, что можно сделать при помощи нескольких простых правил.