Місяць без пільг – як змінилися та ще зміняться ціни на імпортні б/в авто в Україні

Після скасування безкоштовної розмитнення зросли ціни на імпортні авто

Після скасування безкоштовного ввезення в Україну авто зменшився потік автомобілів, що ввозяться в країну. Так, за даними народного депутата України Ярослава Железняка, за перші 2 тижні липня їх ввезли лише 5020 одиниць, тоді як за час дії безкоштовної розмитнення з 1 квітня до 30 червня було імпортовано 120 тисяч автомобілів.

За словами адвоката Івана Казачука, це рішення могло призвести до зростання цін на авто до 200% та чергового напливу авто на єврономерах.

Справді, як пише "Forbes", середня ціна імпортованого в Україну авто зросла — якщо в травні за нього давали 5100 доларів, до кінця червня ціна зросла до 6500 доларів. А як прогнозує співзасновник та голова "Інституту досліджень авторинку" Станіслав Бучацький до кінця літа середня ціна на вживані автомобілі балансуватиме на рівні 6000-7000 доларів.

Співзасновник громадської організації "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський спрогнозував "Телеграфу", що внаслідок заборони різко знизиться імпорт авто, який може скоротитися вп’ятеро. Поки що з урахуванням ввезення 120 тисяч авто за 12 тижнів квітня-червня та 5 тисяч за 2 тижні липня, імпорт зменшився приблизно в 4 рази.

Щодо цін, то Олександр Чернявський упевнений, що мінімальне їхнє зростання складе 30%, а на деякі моделі може підскочити на всі 200%.

Окрім ціни важливе значення при покупці авто має її правильний вибір, що можна зробити за допомогою кількох простих правил.