Смена масла в машине: как водителю не допустить ошибок

Перегибы в любую сторону могут повлечь за собой проблемы в работе мотора

Моторное масло — важный смазочный материал, от которого, среди прочего, зависит бесперебойная работа двигателя. И если в него залить подделку, можно столкнуться с неприятностями. Но не только качественное масло, но и его правильное использование важно для автомобиля.

Сайт "Автоблог" опубликовал ряд ошибок, которые может допустить водитель в этом вопросе. Первый фактор, на который нужно обратить внимание — срок замены смазочного материала. Для легковой машины период составляет от 10 до 20 тысяч километров, но если машина ездит с повышенными нагрузками — нужно думать об этом при меньшем километраже.

Если масла налить слишком много — силовому агрегату будет непросто. Сальники и прокладки могут пострадать из-за чрезмерного давления и начнется течь. Из-за перелива могут замаслиться свечи или перерасходываться топливо.

Если масла слишком мало — могу возникнуть воздушные пробки на щупе. Работа без смазки ведет к износу подвижных частей.

Если масло постоянно доливать, а не менять — смазка грязнится быстрее, теряет свойства, а присадки не работают. Появляется нагар и другие проблемы.

Если менять масло на менее качественное — это грубая ошибка. Специалисты советуют при использовании минерального масла доливать полусинтетику, а в нее, соответственно, синтетику той же марки. Наоборот делать не стоит.

Отметим, что уровень масла лучше всего определять на ровной поверхности при холодном моторе. Ранее "Телеграф" также публиковал рекомендации как уберечь авто от возгорания под капотом. Также летом стоит обратить внимание на список вещей, которые нельзя оставлять в зной в салоне машины.