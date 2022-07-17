Автовладельцам продают поддельное моторное масло: как понять, что купил настоящее

Определить подделку помогут несколько советов

В Украине на рынке до сих пор можно найти мошенников, которые предлагают поддельное моторное масло. Бывалые автолюбители конечно же знают, как отличить оригинал от подделки, однако новичкам это сделать намного сложнее.

Как сообщает Today, есть ряд простых признаков, благодаря которым можно понять, что моторное масло на самом деле является поддельным и воздержаться от покупки.

Отмечается, что если после смены масла двигатель изменил звук работы на более "жесткий", то это свидетельствует о том, что была использована подделка.

О том, что масло поддельное, можно также узнать, если оно очень быстро начинает темнеть, впрочем, если оно остается светлым и не темнеет вообще, то это тоже может свидетельствовать о некачественном продукте.

Наиболее четко о подделке говорит наличие кашеподобной массы под масляной заливной горловиной.

К тому же учтите, что при использовании не оригинальной моторной смазки немного падает давление. Это можно увидеть по указателю давления.

При покупке стоит также обратить внимание на упаковку, убедитесь что на ней не видно следов клея или неровных швов. В целом же рекомендуется приобретать масло лишь в официальных поставщиков или в крупных сетевых супермаркетах.

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