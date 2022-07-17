Автовласникам продають підроблене моторне масло: як зрозуміти, що купив справжнє

Визначити підробку допоможуть кілька порад

В Україні на ринку досі можна знайти шахраїв, які пропонують підроблену моторну оливу. Досвідчені автолюбителі звичайно ж знають, як відрізнити оригінал від підробки, проте новачкам це зробити набагато складніше.

Як повідомляє Today, є ряд простих ознак, завдяки яким можна зрозуміти, що моторне мастило насправді є підробленим і утриматися від покупки.

Зазначається, що якщо після зміни оливи двигун змінив звук роботи на більш "жорсткий", це свідчить про те, що була використана підробка.

Про те, що мастило підроблене, можна також дізнатися, якщо воно дуже швидко починає темніти, втім, якщо воно залишається світлим і не темніє взагалі, це теж може свідчити про неякісний продукт.

Найбільш чітко про підробку говорить наявність кашоподібної маси під масляною заливною горловиною.

До того ж врахуйте, що при використанні оригінального моторного мастила трохи падає тиск. Це можна побачити за вказівником тиску.

При покупці варто звернути увагу на упаковування, переконайтеся, що на ньому не видно слідів клею або нерівних швів. В цілому ж рекомендується купувати оливу лише в офіційних постачальників або у великих мережевих супермаркетах.

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