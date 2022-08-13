Как не попасть в аварию на дороге: 5 простых советов для водителей

Безопасное вождение не требует дополнительных вложений и каких-либо особых навыков

Что приходит в голову при словах "безопасная манера вождения"? Прежде всего, неукоснительное соблюдение скоростного режима – превышение скорости может привести к катастрофическим последствиям. Но нюансов, которые могут оказывать влияние на безопасность дорожного движения, безусловно, больше. Издание "Сегодня" собрало советы по контаварийному вождению. Некоторые из них не требуют от водителя никаких дополнительных навыков или затрат.

Предсказуемость на первом месте

Чем более предсказуемо поведение водителя на дороге, тем легче понять его соседям по трафику. Поэтому резкие маневры оставляем только на случай крайней потребности, никогда не забываем о указателях поворотов и всегда перестраиваемся плавно. Эти три шага существенно снижают риск попасть в ДТП.

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За рулем занимаемся только вождением

Разговоры по телефону, утренний кофе, вкусный перекус, переключение радиостанций – это все отличные занятия, только не тогда, когда вы ведете авто. Что угодно, способное отвлечь вас от дороги даже на секунду, повышает уровень опасности. Поэтому упавший на пол телефон поднимете уже когда остановитесь. Лучше пропустить важный звонок, чем препятствие на пути.

Правило двух секунд и создание пространства

Чем свободнее двигаются в потоке транспортные средства, ты ниже вероятность, что они столкнутся, поэтому создавать вокруг себя достаточно свободного пространства очень важно. Как определить, что его достаточно? Запомните правило двух секунд. Выберите ориентир – столб на обочине или что угодно – засеките время, когда мимо него проедет идущий впереди вас автомобиль. Если вы миновали этот же ориентир менее, чем через две секунды после впереди идущего, расстояние нужно увеличить. Еще больше оно должна быть, когда вы двигаетесь по скользкой дороге, или когда перед вами мотоцикл или грузовик. У мотоциклов большой тормозной путь, а габаритный транспорт перекрывает обзор.

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Держи баранку, шофер

Современные системы управления машиной делают этот процесс легким и приятным. Настолько легким и настолько приятным, что многие водители забывают уроки по правильной постановке рук на рулевом колесе. Огромная ошибка! Только правильный хват обеими руками спасет вас, если вы налетите на яму, камень или любое другое препятствие. Или даже позволит вырулить мимо нее заранее.

Всегда помним о "мертвых зонах"

Никакие автомобильные зеркала не способны обеспечить обзор в 360 градусов – "мертвые" или "слепые" зоны, недоступные водителю для осмотра, будут всегда. Две самые большие такие зоны – это пространство по бокам позади авто. Машину, которая едет сзади в шахматном порядке, заметить почти нереально, равно как и вы становитесь практически невидимкой, когда подъезжаете к впереди идущему автомобилю в соседнем ряду. Передние стойки кузова также перекрывают часть обзора. За ними может, например, оказаться пешеход при повороте. Следовательно, этот нюанс всегда нужно иметь в виду. По возможности избегайте движения в шахматном порядке и обращайте внимание на пешеходов во время поворотов. И никогда даже не начинайте движение с неотрегулированными зеркалами – чем больше вы видите на дороге, тем в большей безопасности вы и все вокруг вас.

Как писал "Телеграф", еще один источник опасности — это сонный водитель, поэтому следует следовать советам, как распознать, что вы вот-вот заснете за рулем, и как этого избежать.