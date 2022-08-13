Як не потрапити в аварію на дорозі: 5 простих порад для водіїв

Безпечне водіння не потребує додаткових вкладень і якихось особливих навичок

Що спадає на думку при словах "безпечна манера водіння"? Насамперед, неухильне дотримання швидкісного режиму – перевищення швидкості може приводити до катастрофічних наслідків. Але нюансів, які можуть впливати на безпеку дорожнього руху, безумовно, більше. Видання "Сегодня" зібрало поради з контаварійного водіння. Деякі з них не потребують від водія жодних додаткових навичок чи витрат.

Передбачуваність на першому місці

Чим більш передбачуваною є поведінка водія на дорозі, тим легше з ним порозумітись сусідам по трафіку. Тому різкі маневри залишаєм тільки на випадок крайньої потреби, натомість ніколи не забуваєм про покажчики поворотів і завжди перебудовуємся плавно. Ці три кроки суттєво знижують ризик потрапити у ДТП.

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За кермом займаємось тільки водінням

Розмови по телефону, ранкова кава, смачний перекус, переключення радіостанцій – це все чудові заняття, тільки не тоді, коли ви ведете авто. Будь-що, здатне відволікти вас від дороги навіть на секунду, підвищує рівень небезпеки. Тому телефон, що впав на підлогу, піднімете уже коли зупинитесь. Краще пропустити важливий дзвінок, ніж перешкоду на шляху.

Правило двох секунд і створення простору

Чим вільніше рухаються в потоці транспортні засоби, ти нижча ймовірність, що вони зіштовхнуться, тож створювати навколо себе вдосталь вільного простору дуже важливо. Як визначити, що його достатньо? Запам’ятайте правило двох секунд. Оберіть орієнтир – стовп на узбіччі абощо – засічіть час, коли повз нього проїде автомобіль, що попереду вас. Якщо ви проминули цей же орієнтир менш, ніж за дві секунди після попередника, відстань треба збільшити. Ще більшою вона має бути, коли ви рухаєтесь по слизькій дорозі, або коли перед вами мотоцикл чи вантажівка. У мотоциклів великий гальмівний шлях, а габаритний транспорт перекриває огляд.

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Тримай баранку, шофер

Сучасні системи кермування роблять цей процес легким та приємним. Настільки легким та настільки приємним, що багато водіїв забувають уроки з правильної постановки рук на рульовому колесі. Величезна помилка! Тільки правильний хват обома руками врятує вас, якщо ви налетите на яму, камінь чи будь-яку іншу перешкоду. Або навіть дозволить вирулити повз неї заздалегідь.

Завжди пам’ятаймо про "мертві зони"

Жодні автомобільні дзеркала не здатні забезпечити огляд у 360 градусів – "мертві" або ж "сліпі" зони, недоступні водієві для огляду, будуть завжди. Дві найбільші такі зони – це простір з боків позаду авто. Машину, яка їде позаду у шаховому порядку, помітити майже нереально, так само як і ви стаєте практично невидимкою, коли під’їжджаєте до авто попереду у сусідньому ряду. Передні стійки кузова також перекривають частину огляду. За ними може, наприклад, опинитись пішохід під час повороту. Отже, цей нюанс завжди треба мати на увазі. За можливості, уникайте руху у шаховому порядку і звертайте увагу на пішоходів під час поворотів. І ніколи навіть не починайте рух з невідрегульованими дзеркалами – чим більше ви бачите на дорозі, тим у більшій безпеці ви та всі навколо вас.

Як писав "Телеграф", ще одне джерело небезпеки – це сонний водій, тому варто дотримуватись порад, як розпізнати, що ви ось-ось заснете за кермом, і як цього уникнути.