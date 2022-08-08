Як водіям-новачкам подолати страх перед жвавою трасою: прості поради

Якщо подолати страх самостійно вам не вдасться — зверніться до досвідченого інструктора

Досить велика кількість водіїв побоюються виїжджати на швидкісні автодороги. Особливо цей стосується новачків, які не мають за спиною великого досвіду керуванням автомобілем, а також водіїв, які пережили аварії або інші неприємні події. Як правило більшість лякає досить велика швидкість і потреба у систематичній зміні смуг руху. "Телеграф" вирішив розібратися, що допоможе водіям подолати страх перед жвавою трасою.

Що радять експерти

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Як пише видання aussiedlerbote, швидкісна траса зазвичай є досить серйозною проблемою особливо для водіїв-початківців, адже там від них вимагаються більш швидкі реакції, на відміну від тих, які зазвичай потрібні у міському потоці.

Досвідчені водії радять при зміні смуги руху в'їжджати та виїжджати швидко, аби не створювати перешкод іншим автомобілям. Більшість побоюється такої швидкості, тож часто намагаються об'їхати автомагістраль по пересічній дорозі.

Крім того, на трасі вкрай мало можливостей зупинитися та перевести дух. Та й назад у будь-який час повернути також не вдасться. Ці фактори часом викликають напади паніки навіть у досвідчених водіїв, не кажучи вже про новачків. Експерти радять не тікати від страху, а навпаки — зустрітися з ним.

Спробуйте проїхатися по трасі пізно ввечері або рано вранці, коли рух відносно невеликий. Візьміть із собою як пасажира когось, кому ви довіряєте, і просто змусьте себе виїхати на велику дорогу.

При умові, що ваша тестова подорож пройде добре, ви отримаєте позитивний досвід, який у вас асоціюватиметься з автомагістраллю та наснагу для подальших особистісних звершень.

Якщо посеред траси виникла певна ситуація, котра викликала у вас неприємні емоції або страх, спробуйте її проаналізувати, та продумайте, як вчините наступного разу, якщо подібне повториться.

Не допомогло — зверніться до інструктора

Якщо самостійно впоратися зі страхом у вас не виходить, зверніться до інструктора з водіння, котрий надасть вам кілька уроків. Вони можуть допомогти, навіть якщо у вас давно є посвідчення водія, адже є спеціальні уроки їзди автомагістралями. Інструктор може дати вам поради про те, як зберігати спокій і зосередитися на русі, а не на страху. Фахівець допоможе вам краще дізнатися свій автомобіль і відпрацювати

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