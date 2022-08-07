Здавати на права по-новому: що тепер потрібно від майбутніх водіїв

Автомобіль давно перестав бути свідченням розкоші, а перетворився на необхідність.

В Україні вже кілька тижнів, як діють оновлені правила для бажаючих отримати права водія. Перш, ніж обирати нове авто для покупки, слід дізнатися, що ж чекає новачків за кермом в автошколі і як тепер проводиться іспит для отримання такого бажаного посвідчення.

Інформацію передає "Телеграф", посилаючись на портал "Твоя машина". Слід зазначити, що через нові вимоги вступили ще з 24 липня, проте ті, хто розпочав навчання за старим "стилем", щось змінювати в цьому процесі не зобов’язані. Отримання документів цими людьми пройде, як і раніше.

Що змінилося? Насамперед, процес поєднання теоретичного навчання та набуття практичних навичок водіння. Якщо раніше це відбувалося паралельно, то тепер за кермо пустять лише тих бажаючих отримати права, які пройдуть теоретичний курс в автошколі, а потім здадуть іспит на знання Правил дорожнього руху у спеціальному сервісному центрі МВС. Після цього почнеться практика — людина має рік, щоб закінчити процес отримання водійських прав.

Читайте також: Категорія Транспорт Три правила купівлі першого авто: що потрібно врахувати Грамотний підхід може допомогти не тільки придбати транспортний засіб, а й зберегти гроші

Усього процес навчання водінню можна зараз розділити умовно на п’ять кроків:

проходження теоретичної підготовки в автошколі, що підтверджуватиме спеціальне свідоцтво (дійсно протягом року);

теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, що дозволяє розпочати практичні заняття;

вибір автошколи та проходження практики в ній;

складання практичного іспиту в автошколі, після чого людина отримує свідоцтво (дійсно два роки);

проходження іспиту вже в центрі МВС, яке дозволить отримати бажані водійські права.

Теоретичні знання включають знання ПДР, правил експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху, а також навичок надання першої домедичної допомоги. До речі, внутрішній теоретичний іспит у автошколі тепер проходити не потрібно лише в сервісному центрі МВС.

Українцям також дозволять обирати різні автошколи для проходження теоретичної та практичної частини навчання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як водіям-новачкам варто поводитися з автомобілем. З-поміж іншого пояснили, як налаштовуються дзеркала, крісло та кермо.

Також ми писали про те, які вживані автомобілі найчастіше обирають українці для покупки.