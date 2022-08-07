Сдавать на права по-новому: что теперь требуется от будущих водителей

Автомобиль давно перестал быть свидетельством роскоши, а превратился в необходимость

В Украине уже несколько недель, как действуют обновленные правила для желающих получить водительские права. Прежде, чем выбирать новенькое авто для покупки, следует узнать, что же ожидает новичков за рулем в автошколе и как теперь проводится экзамен для обретения столь желаемого удостоверения.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на портал "Твоя машина". Следует отметить, что в силу новые требования вступили еще с 24 июля, однако те, кто начал обучение по старому "стилю", что-либо менять в этом процессе не обязаны. Получение документов этими людьми пройдет, как и раньше.

Что же изменилось? Прежде всего, процесс сочетания теоретического обучения и приобретения практических навыков вождения. Если раньше это происходило параллельно, то теперь за руль пустят только тех желающих получить права, которые пройдут теоретический курс в автошколе, а затем сдадут экзамен на знание Правил дорожного движения в специальном сервисном центре МВД. После этого начнется практика — у человека есть год, чтобы окончить процесс получения водительских прав.

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Всего процесс обучения вождению можно сейчас разделить условно на пять шагов:

прохождение теоретической подготовке в автошколе, что будет подтверждать специальное свидетельство (действительно на протяжении года);

теоретический экзамен в сервисном центре МВД, позволяющий приступить к практическим занятиям;

выбор автошколы и прохождение практики в ней;

сдача практического экзамена в автошколе, после чего человек получает свидетельство (действительно два года);

прохождение экзамена уже в центре МВД, которое и позволит получить желаемые водительские права.

Теоретические знания в себя включают знания ПДД, правил эксплуатации транспортных средств, основ безопасности движения, а также навывков предоставления первой домедицинской помощи. К слову, внутренний теоретический экзамен в автошколе теперь проходить не нужно — только в сервисном центре МВД.

Украинцам также позволят выбирать разные автошколы для прохождения теоретической и практической части обучения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как водителям-новичкам стоит обращаться с автомобилем. Среди прочего объяснили, как настраиваются зеркала, кресло и руль.

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