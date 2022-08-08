Как водителям-новичкам преодолеть страх перед оживленной трассой: простые советы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 47
Если преодолеть страх самостоятельно вам не удастся – обратитесь к опытному инструктору
Достаточно много водителей опасаются выезжать на скоростные автодороги. Особенно это касается новичков, не имеющих за спиной большого опыта вождения автомобиля, а также водителей, переживших аварии или другие неприятные события. Как правило, большинство пугает достаточно большая скорость и потребность в систематическом изменении полос движения. "Телеграф" решил разобраться, что поможет водителям преодолеть страх перед оживленной трассой.
Что советуют эксперты
Как пишет издание aussiedlerbote, скоростная трасса обычно является достаточно серьезной проблемой особенно для начинающих водителей, ведь там от них требуются более быстрые реакции, в отличие от тех, которые обычно нужны в городском потоке.
Опытные водители советуют при смене полосы движения въезжать и выезжать быстро, чтобы не создавать помех другим автомобилям. Большинство опасается такой скорости, поэтому часто пытаются объехать автомагистраль по обычной дороге.
Кроме того, на трассе крайне мало возможностей остановиться и перевести дух. Да и обратно в любое время вернуть тоже не удастся. Эти факторы иногда вызывают приступы паники даже у опытных водителей, не говоря уже о новичках. Эксперты советуют не убегать от страха, а наоборот – встретиться с ним.
Попытайтесь проехаться по трассе поздно вечером или рано утром, когда движение относительно небольшое. Возьмите с собой как пассажира кого-то, кому вы доверяете, и просто заставьте себя уехать на большую дорогу.
При условии, что ваше тестовое путешествие пройдет хорошо, вы получите положительный опыт, который у вас будет ассоциироваться с автомагистралью и воодушевлением для дальнейших личностных свершений.
Если посреди трассы возникла определенная ситуация, вызвавшая у вас неприятные эмоции или страх, попробуйте ее проанализировать и продумайте, как поступите в следующий раз, если подобное повторится.
Не помогло — обратитесь к инструктору
Если самостоятельно справиться со страхом у вас не получается, обратитесь к инструктору по вождению, который представит вам несколько уроков. Они могут помочь, даже если у вас давно есть водительские права, ведь есть специальные уроки езды автомагистралями. Инструктор может дать вам советы о том, как сохранять спокойствие и сосредоточиться на движении, а не на страхе. Специалист поможет вам лучше узнать свой автомобиль и отработать
Ранее Телеграф сообщал, какие важные инструменты должны быть в машине каждого автолюбителя.
Также напомним, как водителям, которые любят курить в салоне, избавиться от неприятного запаха табачного дыма в авто.