Как водителям-новичкам преодолеть страх перед оживленной трассой: простые советы

Если преодолеть страх самостоятельно вам не удастся – обратитесь к опытному инструктору

Достаточно много водителей опасаются выезжать на скоростные автодороги. Особенно это касается новичков, не имеющих за спиной большого опыта вождения автомобиля, а также водителей, переживших аварии или другие неприятные события. Как правило, большинство пугает достаточно большая скорость и потребность в систематическом изменении полос движения. "Телеграф" решил разобраться, что поможет водителям преодолеть страх перед оживленной трассой.

Что советуют эксперты

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Как пишет издание aussiedlerbote, скоростная трасса обычно является достаточно серьезной проблемой особенно для начинающих водителей, ведь там от них требуются более быстрые реакции, в отличие от тех, которые обычно нужны в городском потоке.

Опытные водители советуют при смене полосы движения въезжать и выезжать быстро, чтобы не создавать помех другим автомобилям. Большинство опасается такой скорости, поэтому часто пытаются объехать автомагистраль по обычной дороге.

Кроме того, на трассе крайне мало возможностей остановиться и перевести дух. Да и обратно в любое время вернуть тоже не удастся. Эти факторы иногда вызывают приступы паники даже у опытных водителей, не говоря уже о новичках. Эксперты советуют не убегать от страха, а наоборот – встретиться с ним.

Попытайтесь проехаться по трассе поздно вечером или рано утром, когда движение относительно небольшое. Возьмите с собой как пассажира кого-то, кому вы доверяете, и просто заставьте себя уехать на большую дорогу.

При условии, что ваше тестовое путешествие пройдет хорошо, вы получите положительный опыт, который у вас будет ассоциироваться с автомагистралью и воодушевлением для дальнейших личностных свершений.

Если посреди трассы возникла определенная ситуация, вызвавшая у вас неприятные эмоции или страх, попробуйте ее проанализировать и продумайте, как поступите в следующий раз, если подобное повторится.

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Не помогло — обратитесь к инструктору

Если самостоятельно справиться со страхом у вас не получается, обратитесь к инструктору по вождению, который представит вам несколько уроков. Они могут помочь, даже если у вас давно есть водительские права, ведь есть специальные уроки езды автомагистралями. Инструктор может дать вам советы о том, как сохранять спокойствие и сосредоточиться на движении, а не на страхе. Специалист поможет вам лучше узнать свой автомобиль и отработать

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