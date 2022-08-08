У Києві некерований автомобіль на великій швидкості ледь не протаранив АЗС (фоторепортаж)

Стела з цінниками на пальне АЗС врятувала персонал та клієнтів заправки від тарану некерованого авто у Києві

В Києві відбулася чергова автомобільна аварія із тараном автівки придорожніх конструкцій. Якщо минулого разу автівка протаранила блокпост, то цього разу "ціллю" стала АЗС, яку "закрила собою" стела з цінниками.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця події на Наддіпрянському шосе в понеділок, 8 серпня, ввечері.

Попередньо відомо, що водій Фольксвагена, що рухався у напрямку моста імені Патона, втратив контроль за пересуванням і авто помчало на стелу з цінниками.

Вона і зупинила подальше пересування некерованого автомобіля, по траєкторії руху якого далі якраз і була розташована АЗС.

Це врятувало персонал заправки та її клієнтів.

Обійшлось без вибухів та пожежі, проте удар був потужним і авто ремонту не підлягає, а фрагменти машини розлетілись у всі боки.

Акумулятор, наприклад, опинився десь за півсотню метрів від авто.

Водій автомобіля був госпіталізований. Інформації про його стан наразі немає.

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Як повідомлялося, 4 серпня у Київської області неподалік села Городище трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мікроавтобусів та легкового автомобіля з постраждалими.