На Оболоні в Києві авто знесло блокпост - машина вщент (фоторепортаж)

В Оболонському районі столиці сталася ДТП, внаслідок якої постраждав водій.

В п'ятницю, 5 серпня, по вулиці Луговій чоловік за кермом автомобіля Mazda CX5 не впорався із керуванням та наїхав на блокпост.

За попередньою інформацією, найбільш вірогідна причина аварії — значне перевищення швидкості. Правоохоронці повідомили, що в авто був лише водій. Його у важкому стані госпіталізували у лікарню.

Люди, які в цей час перебували на блокпосту, не постраждали.

У якому стані перебував водій, керуючи "Маздою", поки інформації немає. На місці ДТП працюють правоохоронці та рятувальники.

На місці події побував кореспондент "Телеграфу".

ДТП в Києві

Авто влетіло в блокпост

Причиною аварії, скоріш за все, стало перевищення швидкості

На місці працюють рятувальники

Постраждав водій

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Нагадаємо, 4 серпня в Київській області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мікроавтобусів та легкового автомобіля. В результаті аварії травм зазнали керманич та пасажирка легковика.

1 серпня у Кривому Розі на перехресті зіткнулися вантажівка та маршрутне таксі, внаслідок чого постраждало 14 людей.