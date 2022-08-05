На Оболоні в Києві авто знесло блокпост - машина вщент (фоторепортаж)
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В Оболонському районі столиці сталася ДТП, внаслідок якої постраждав водій.
В п'ятницю, 5 серпня, по вулиці Луговій чоловік за кермом автомобіля Mazda CX5 не впорався із керуванням та наїхав на блокпост.
За попередньою інформацією, найбільш вірогідна причина аварії — значне перевищення швидкості. Правоохоронці повідомили, що в авто був лише водій. Його у важкому стані госпіталізували у лікарню.
Люди, які в цей час перебували на блокпосту, не постраждали.
У якому стані перебував водій, керуючи "Маздою", поки інформації немає. На місці ДТП працюють правоохоронці та рятувальники.
На місці події побував кореспондент "Телеграфу".
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Нагадаємо, 4 серпня в Київській області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох мікроавтобусів та легкового автомобіля. В результаті аварії травм зазнали керманич та пасажирка легковика.
1 серпня у Кривому Розі на перехресті зіткнулися вантажівка та маршрутне таксі, внаслідок чого постраждало 14 людей.